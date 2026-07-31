VELIKI PAKET DRŽAVNE POMOĆI: Od sutra niže cene lekova u apotekama, doplata smanjena za do 40 odsto!

Vlada Republike Srbije pripremila je novi paket podrške građanima vredan oko 600 miliona evra, u okviru kojeg se nalazi i važna mera koja stupila na snagu 1. avgusta, a odnosi se na značajno smanjenje troškova za lekove koji se izdaju na recept.

Za ovu namenu ukupno je izdvojeno 104,8 miliona evra (12,2 milijarde dinara), čime će se direktno rasteretiti kućni budžeti miliona građana. Paket obuhvata dve ključne podmere za smanjenje finansijskog opterećenja prilikom preuzimanja terapija sa A1 liste.

Prva mera: Smanjenje doplate od 1. avgusta

Prva mera, koja je počela da važi danas u svim apotekama širom Srbije, predstavlja vremenski ograničenu akciju na period od najmanje 12 meseci, za šta je država opredelila 8,5 milijardi dinara.

Zahvaljujući ovoj meri:

Građani koji su imali doplatu od 15% do 45% imaće novu fiksnu doplatu od 10%.

Građani koji su imali doplatu od 50% do 90% imaće doplatu smanjenu za 40%.

To u praksi znači da će učešće građana za lekove umesto dosadašnjeg raspona od 10% do 90% biti ograničeno na 10% do 50%. Mera direktno utiče na oko tri miliona građana, obuhvatajući 769 lekova (čak 99,6% leka sa dosadašnjom doplatom), a najčešći iznos uštede po pakovanju kreće se između 100 i 500 dinara. Za pumpice za astmu i hroničnu opstruktivnu bolest pluća ušteda ide od 300 do čak 1.700 dinara.

Konkretna pojeftinjenja po grupama lekova i primeri:

Digestivni trakt i metabolizam: Učešće sa ranijih 20–90% smanjeno na 10–50%

Koža: Sa 25–80% na 10–40%

Hormonski preparati: Sa 10–65% na 10–25%

Maligne bolesti, reuma i artritis: Fiksno učešće od samo 10%

Respiratorni sistem: Sa raspona do 60% spušteno na maksimalno 20%

Kardiovaskularne bolesti: Sa raspona koji je išao do 90% spušteno na najviše 50%

Istaknuti primeri značajnih ušteda:

Movymia (lek za osteoporozu): Doplata sa 6.393 dinara smanjena na 1.827 dinara (država preuzima 4.566 dinara po kutiji).

Trimbow (pumpica za astmu): Sa 2.550 dinara pojeftinilo na 850 dinara (ušteda od 1.700 dinara).

Flekanid (antiaritmik): Sa 1.423 dinara palo na 285 dinara (1.138 dinara jeftinije).

Nolpaza (lek za želudac): Cena prepolovljena sa 195 na 97 dinara.

Druga mera: Od 17. avgusta novi lekovi na recept

Druga mera je trajne prirode i stupa na snagu 17. avgusta nakon završetka zakonskih procedura nabavke. Za nju je izdvojeno 3,7 milijardi dinara godišnje, a podrazumeva preuzimanje dela troškova za lekove koje su građani do sada plaćali u potpunosti.

Lekovi za razređivanje krvi (i prevenciju moždanog udara): RFЗО će ubuduće plaćati 70% troškova, a građani 30%. Umesto dosadašnjih 1.700 do 6.000 dinara, doplata će iznositi od 600 do 1.100 dinara. Na listu se stavlja 16 novih lekova ove namene.

Lekovi za srčanu slabost: Građani će plaćati 50% troškova. Umesto ranijih 2.500 do 4.500 dinara, izdvajaće oko 1.700 dinara. Na listu ulaze dva nova leka.

Ovim sveobuhvatnim paketom država preuzima veliki deo finansijskog tereta, čime neophodna i hronična terapija postaju znatno pristupačnije svim pacijentima u zemlji.

Autor: D.S.