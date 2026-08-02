CENE LEKOVA I DO PET PUTA MANJE OD DOSADAŠNJIH! Šta su nam sve donele nove mere države: Paket podrške vredan 600 miliona evra, a to nije sve

Vlada Republike Srbije pripremila je novi paket podrške građanima koji je vredan oko 600 miliona evra, a u okviru koga se nalazi i mera koja je juče stupila na snagu, a koja se odnosi na smanjenje cena lekova koji se izdaju na recept za građane.

Ova mera ukupno podrazumeva izdvajanje od 104,8 miliona evra (12,2 milijarde dinara) za smanjenje troškova građana za lekove.

U okviru ove mere postoje dve podmere koje će smanjiti finansijsko opterećenje građana prilikom preuzimanja lekova sa A1 liste:

1. Od 1. avgusta 2026. godine u svim apotekama u Republici Srbiji na snazi je mera smanjenja doplate koju građani plaćaju za lekove. Ovo je vremenski ograničena mera na najmanje 12 meseci. Za ovu meru država izdvaja 8,5 milijardi dinara.

2. Druga mera stupa na snagu 17. avgusta i ona podrazumeva proširenje liste lekova koji će biti dostupni na recept.

To je trajna mera stavljanja novih lekova na recept gde država preuzima deo troškova za lekove koje sada građani plaćaju. Za to se izdvaja 3,7 milijardi dinara godišnje.

Prva mera

Što se tiče prve mere, koja važi od 1. avgusta - građani koji su imali doplatu od 15% do 45% imaće doplatu od 10%, a građani koji su imali doplatu od 50% do 90% imaće doplatu smanjenu za 40%.

Ukupno to znači da će građani, umesto u rasponu od 10% do 90% učešća, imati doplatu za lekove ograničenu na raspon od 10% do 50%.

Ova mera će uticati na oko tri miliona građana, za njih država preuzima plaćanje dela doplate.

Broj lekova na koje mera utiče 769 - 99,6% lekova sa doplatom.

Najčešći iznos smanjenja doplate građana po pakovanju leka biće od 100 do 500 dinara za najveći broj lekova, ali na primer pumpice za astmu i hroničnu opstruktivnu bolest pluća biće jeftinije od 300 do 1.700 dinara.

Najveći broj lekova za koje je smanjena doplata odnosi se na lekove za hroničnu terapiju.

Spisak sniženih lekova u Srbiji od 1. avgusta Foto: Instagram Printscreen, Siniša Mali

Spisak dela sniženih lekova i cene

Glukofaž koštao 283 dinara, posle mera 121 dinar

Flaviks antikoagulant koštao 302 dinara, posle mera 60 dinara

Lorista koštao 176 dinara, posle mera 50 dinara

Diaprel koštao 265 dinara, posle mera 102 dinara

Klindamicin koštao 226 dinara, posle mera 75 dinara

Hemomicin koštao 184 dinara, posle mera 92 dinara

Levoksa koštao 369 dinara, posle mera 92 dinara

Saflutan koštao 635 dinara, posle mera 181 dinar

Nolpaza koštao 195 dinara, posle mera 97 dinara

Pulmikort, pumpica za astmu, koštala je 320 dinara, posle mera 91 dinar

Panklav koštao 260 dinara, posle mera 71 dinar

Nebilet plus koštao 269 dinara, posle mera 73 dinara

Forxiga koštao 2.500 dinara, posle mera 1.650 dinara

Diuver koštao 372 dinara, posle mera 160 dinara

Preductal koštao 653 dinara, posle mera 363 dinara

Flekanid koštao 1.423 dinara, posle mera 285 dinara

Dolista koštao 574 dinara, posle mera 287 dinara

Movymia koštao 6.393 dinara, posle mera 1.827 dinara

Pentasa koštao 1.822 dinara, posle mera 911 dinara

Mirapexin koštao 560 dinara, posle mera 187 dinara

Prilinda Duo koštao 259 dinara, posle mera 65 dinara

Xalacom koštao 208 dinara, posle mera 69 dinara

Foster koštao 1.728 dinara, posle mera 494 dinara

Symbicort koštao 1.159 dinara, posle mera 331 dinara

Trimbow koštao 2.550 dinara, posle mera 850 dinara

Druga mera

Druga mera je trajna i znači nove lekove na recept - država preuzima deo troškova za lekove koje su do sada građani plaćali u potpunosti. Na listu lekova se stavlja 16 novih lekova za razređivanje krvi i dva nova leka za srčanu slabost. (Ova mera kreće od 17. avgusta zbog sprovođenja zakonske procedure nabavke.)

Dakle, za nove lekove na recept, država od 17. avgusta preuzima deo troškova, koje su do sada građani plaćali u celosti.

1. Za lekove za razređivanje krvi, između ostalog i za prevenciju moždanog udara, RFZO će plaćati 70% troškova, a građani 30%.

Građani su za ove lekove do sada izdvajali 1.700 do 6.000 dinara, dok će prema novim uslovima njihova doplata iznositi od 600 do 1.100 dinara.

2. Za dva leka za lečenje srčane slabosti građani će plaćati 50% troškova.

Građani su do sada plaćali 2.500 do 4.500 dinara, a ubuduće će izdvajati oko 1.700 dinara za te lekove.

Dakle, država preuzima deo troškova za veliki broj lekova, čime će biti značajno smanjene njihova doplata koje plaćaju građani. Istovremeno, proširuje se lista lekova koji će biti dostupni na recept, kako bi neophodna terapija bila pristupačnija većem broju pacijenata.

Autor: D.B.