STIGLO VELIKO POJEFTINJENJE LEKOVA U SRBIJI: Ministar Mali otkrio koliko će građani uštedeti, država izdvojila više od 100 miliona evra

Ministar finansija rekao je da je država izdvojila više od 100 miliona evra za smanjenje doplata za 769 lekova koji se izdaju na recept.

Prvi potpredsednik Vlade Srbije i ministar finansija Siniša Mali izjavio je da su od danas, 1. avgusta, u svim apotekama u Srbiji niže cene za 769 lekova koji se izdaju na recept uz doplatu, a za šta je država izdvojila više od 100 miliona evra.

- To je nekih 99,6 odsto lekova koji se izdaju uz doplatu, odnosno za koje građani učestvuju u ceni leka od 10 do 90 odsto. Recimo, pumpica za astmu je koštala 2.550 dinara, a sada će biti po ceni od 850 dinara - rekao je Mali za Javni servis.

Ministar ističe da je ova mera rezultat osluškivanja potreba građana.

- U poslednjih nekoliko meseci, čuli ste pritužbe na visoku cenu lekova u Srbiji. Evo, država je to čula, zbog javnih finansija koje su nam jake i stabilne, izlazimo i krećemo sa ovom merom. To je samo prvi korak, jer će već polovinom avgusta na listi biti i neki lekovi čiju punu cenu pokrivaju građani, nekih 16 veoma važnih lekova - rekao je Mali.

On je istakao da je briga o građanima prioritet države i ocenio da će povećanje plata i penzija, zajedno sa sniženjem cena lekova, imati dvostruko pozitivan efekat na životni standard građana.

Autor: D.B.