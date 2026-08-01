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STIGLO VELIKO POJEFTINJENJE LEKOVA U SRBIJI: Ministar Mali otkrio koliko će građani uštedeti, država izdvojila više od 100 miliona evra

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs, Pixabay.com ||

Ministar finansija rekao je da je država izdvojila više od 100 miliona evra za smanjenje doplata za 769 lekova koji se izdaju na recept.

Prvi potpredsednik Vlade Srbije i ministar finansija Siniša Mali izjavio je da su od danas, 1. avgusta, u svim apotekama u Srbiji niže cene za 769 lekova koji se izdaju na recept uz doplatu, a za šta je država izdvojila više od 100 miliona evra.

- To je nekih 99,6 odsto lekova koji se izdaju uz doplatu, odnosno za koje građani učestvuju u ceni leka od 10 do 90 odsto. Recimo, pumpica za astmu je koštala 2.550 dinara, a sada će biti po ceni od 850 dinara - rekao je Mali za Javni servis.

Ministar ističe da je ova mera rezultat osluškivanja potreba građana.

- U poslednjih nekoliko meseci, čuli ste pritužbe na visoku cenu lekova u Srbiji. Evo, država je to čula, zbog javnih finansija koje su nam jake i stabilne, izlazimo i krećemo sa ovom merom. To je samo prvi korak, jer će već polovinom avgusta na listi biti i neki lekovi čiju punu cenu pokrivaju građani, nekih 16 veoma važnih lekova - rekao je Mali.

On je istakao da je briga o građanima prioritet države i ocenio da će povećanje plata i penzija, zajedno sa sniženjem cena lekova, imati dvostruko pozitivan efekat na životni standard građana.

Autor: D.B.

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