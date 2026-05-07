Ministar Mali: Proširena garantna šema za kupovinu stanova za mlade za 300 miliona evra

Prvi potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali izjavio je danas da je ispunjeno još jedno obećanje i da je nastavljena podrška mladima za kupovinu njihove prve stambene nepokretnosti proširenjem garantne šeme za dodatnih 300 miliona evra i da ona sada iznosi 900 miliona evra navodeći da je do sada više od 6.700 mladih na ovaj način rešilo svoje stambeno pitanje.

"Kao što je predsednik Srbije Aleksandar Vučić i najavio, proširujemo garantnu šemu za kupovinu stanova za mlade za dodatnih 300 miliona evra", napisao je Mali na svom instagramu.

Naglasio je da je Vlada Srbije utvrdila Predlog zakona o izmeni Zakona o utvrđivanju garantne šeme i subvencionisanju dela kamate kao mera podrške mladima u kupovini prve stambene nepokretnosti.

"Kada smo videli da se interesovanje mladih ne smanjuje i da su mladi, na koje se ovaj zakon odnosi, veoma zainteresovani za kupovinu prve stambene nepokretnosti na ovaj način, odlučili smo da ponovo proširimo garantnu šemu, tako da se ukupan iznos kredita pokrivenih garancijom poveća sa trenutno opredeljenih 600 miliona evra na 900 miliona evra", rekao je Mali.

On je naveo i da je u prethodnih nešto više od godinu dana, koliko je aktivan program podrške, više od 6.700 mladih na ovaj način rešilo svoje stambeno pitanje naglašavajući da je to zaista veliki broj mladih, koji su uz podršku države, lakše, jednostavnije i jeftinije došli do svog prvog stana ili kuće.

"Istovremeno, to je potvrda kvaliteta i opravdanosti ovog programa podrške mladima", rekao je ministar.

Mali je podsetio i da se ovaj program odnosi na državljane Srbije sa prebivalištem u Srbiji, od navršenih 20 do navršenih 35 godina u trenutku podnošenja zahteva, a njima država omogućava kupovinu prve stambene nepokretnosti sa samo jedan odsto učešća.

Kako je dodao u programu mogu da učestvuju svi mladi, bez obzira na radni status, da li su zaposleni ili nezaposleni, da li su poljoprivrednici ili obveznici poreza na prihode od samostalne delatnosti ili samostalni umetnici.

"Kao odgovorna država nastavljamo da pomažemo i podržavamo naše mlade jer želimo da planiraju budućnost u svojoj zemlji, da ovde zasnuju porodice, i da uz, podršku svoje države, reše jedno od najvažnijih životnih pitanja", zaključio je on.

