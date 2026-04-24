Izdvaja se još novca za stambene kredite za mlade! Predsednik Vučić: Odobrićemo još 300 miliona evra, do sada realizovano 6.645 zahteva

Predsednik Vučić najavio je dodatnih 300 miliona evra za stambene kredite mladima, kako bi se olakšala kupovina stanova i rešila stambena pitanja.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je država do sada odobrila 6.645 kredita mladima za kupovinu stanova, ističući da je interesovanje premašilo očekivanja i da su već iskorišćena sva sredstva predviđena za garantnu šemu.

Kako je naveo, plan je da se program dodatno proširi.

Novi paket pomoći: još 300 miliona evra

Vučić je najavio da će predložiti Vladi Srbije povećanje sredstava za ovu godinu za dodatnih 300 miliona evra, kako bi još veći broj mladih mogao da reši stambeno pitanje.

- Već sada smo, pre maja, potrošili sav novac za garantne šeme koje smo kao država obezbedili. Moj predlog je da povećamo iznos za još 300 miliona evra i omogućimo hiljadama mladih da dođu do svog stana - rekao je Vučić.

On je dodao da je ideja u početku delovala nedostižno za mnoge, ali da se pokazalo da država može da realizuje ovakav program.

Porodični zakon u fokusu javnosti

Govoreći o porodičnom zakonu, koji je trenutno u javnoj raspravi, Vučić je naglasio značaj otvorenog dijaloga, ali i potrebu da se uvaže svi argumenti.

- Dobro je da imamo demokratsku i otvorenu raspravu. Važno je da se pažljivo saslušaju sve primedbe i kritike, kako stručne javnosti, tako i građana - rekao je predsednik.

On je apelovao na predlagače i Vladu da uzmu u obzir stavove ljudi koji, kako je rekao, žele da zaštite svoje porodice i decu.

Konačna odluka

Vučić je poručio da će, kao predsednik Republike, doneti konačnu odluku o zakonu, odnosno da li će ga potpisati ili ne, nakon što bude završen proces razmatranja.

Program subvencionisanih kredita za mlade i izmene porodičnog zakonodavstva predstavljaju, prema njegovim rečima, ključne elemente državne politike usmerene na podršku mladima i jačanje porodice u Srbiji.

Autor: A.A.