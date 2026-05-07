Siniša Mali saopštio detalje o novoj šansi za mlade - država daje još 300 miliona evra za stanove (FOTO)

Siniša Mali najavio je dodatnih 300 miliona evra za kupovinu prvog stana, uz simbolično učešće od samo 1% za mlade do 35 godina.

Ministar finansija Siniša Mali najavio je novo proširenje garantne šeme za kupovinu prvog stana, čime se budžet za ovu vrstu podrške povećava na čak 900 miliona evra. Zahvaljujući ovoj odluci Vlade Srbije, mladi od 20 do 35 godina dobijaju priliku da do sopstvenog doma dođu uz simbolično učešće od svega jedan odsto, bez obzira na to da li su zaposleni ili se bave poljoprivredom.

- Još jedno ispunjeno obećanje i nastavak podrške mladima u kupovini njihove prve stambene nepokretnosti. Kao što je predsednik Srbije Aleksandar Vučić i najavio, proširujemo garantnu šemu za kupovinu stanova za mlade za dodatnih 300 miliona evra.

Vlada Srbije utvrdila je Predlog zakona o izmeni Zakona o utvrđivanju garantne šeme i subvencionisanju dela kamate kao mera podrške mladima u kupovini prve stambene nepokretnosti. Kada smo videli da se interesovanje mladih ne smanjuje i da su mladi, na koje se ovaj zakon odnosi, veoma zainteresovani za kupovinu prve stambene nepokretnosti na ovaj način, odlučili smo da ponovo proširimo garantnu šemu, tako da se ukupan iznos kredita pokrivenih garancijom poveća sa trenutno opredeljenih 600 miliona evra na 900 miliona evra.

U prethodnih nešto više od godinu dana, koliko je aktivan program podrške, više od 6.700 mladih je na ovaj način rešilo svoje stambeno pitanje. To je zaista veliki broj mladih, koji su uz podršku države, lakše, jednostavnije i jeftinije došli do svog prvog stana ili kuće. Istovremeno, to je potvrda kvaliteta i opravdanosti ovog programa podrške mladima.

Inače, program se odnosi na državljane Republike Srbije sa prebivalištem u Srbiji, od navršenih 20 do navršenih 35 godina u trenutku podnošenja zahteva, a njima država omogućava kupovinu prve stambene nepokretnosti sa samo jedan odsto učešća. U programu mogu da učestvuju svi mladi, bez obzira na radni status, da li su zaposleni ili nezaposleni, da li su poljoprivrednici ili obveznici poreza na prihode od samostalne delatnosti ili samostalni umetnici.

Kao odgovorna država nastavljamo da pomažemo i podržavamo naše mlade jer želimo da planiraju budućnost u svojoj zemlji, da ovde zasnuju porodice, i da uz, podršku svoje države, reše jedno od najvažnijih životnih pitanja.



Autor: Jovana Nerić