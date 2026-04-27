AKTUELNO

Društvo

ODLIČNE VESTI ZA MLADE: Država daje još 300 miliona evra za stanove, uslovi ostaju isti

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Foto/ MUP Srbije, Pixabay.com ||

Ministarstvo finansija podržalo je inicijativu da se garantna šema za subvencionisane kredite za kupovinu stana za mlade uveća za dodatnih 300 miliona evra. Kako je izjavio pomoćnik ministra finansija Ognjen Popović, analiza zahteva građana i banaka pokazala je da je ovaj iznos neophodan kako bi se program nesmetano nastavio do kraja godine.

Do sada je kroz ovaj program odobreno ukupno 6.645 kredita, ali su pojedine banke već iskoristile svoje limite. Zbog toga će Ministarstvo finansija sa partnerima uputiti inicijativu Narodnoj skupštini za izmene zakona, čime će se omogućiti povećanje sredstava i nastavak odobravanja zahteva.

Bez promene uslova i zastoja

Popović je naglasio da će uslovi za apliciranje ostati nepromenjeni. Iako su neke banke trenutno u zastoju dok čekaju zakonske izmene, većina i dalje obrađuje pristiglu dokumentaciju.

"Cilj nam je da usvojimo ove izmene u periodu dok traje obrada trenutnih zahteva, kako bi program nastavio da funkcioniše bez ikakvog kočenja", objasnio je Popović. On je podsetio da proces od predaje dokumentacije do puštanja novca traje oko 30 dana, što je dovoljno vremena da se novi limiti zvanično usvoje.

Inicijativa za ovo značajno proširenje budžeta stigla je od predsednika Srbije Aleksandra Vučića, što je Ministarstvo finansija pozdravilo kao neophodan korak u podršci mladima pri rešavanju stambenog pitanja.

Autor: D.S.

