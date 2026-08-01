PRVA POMOĆ DRŽAVE STUPA NA SNAGU! Od danas drastično jeftiniji lekovi u apotekama: Evo koliko će građani uštedeti: Cene niže i do 40 odsto

Od danas, građani Srbije će u apotekama plaćati znatno niže cene za veliki broj medikamenata. Država je preuzela deo troškova na sebe, pa će učešće, odnosno doplata za lekove, biti smanjena za 10 do 40 odsto u narednih godinu dana.

Pojeftinjenje obuhvata pre svega lekove za hronične bolesti, prvenstveno terapije za srce i visok krvni pritisak...

Istovremeno, proširena je i lista lekova koji se izdaju na recept, kojoj su trajno dodate inovativne terapije za lečenje najtežih oboljenja, kao i ranije skupi lekovi za srčanu slabost i protiv zgrušavanja krvi.

Uštede za kućni budžet, posebno za penzionere i hronične bolesnike, biće velika. Na primer, lekovi koji su do juče koštali između 5.000 i 6.000 dinara, od danas će se prodavati za oko 2.000 dinara. Za građanina koji je mesečno izdvajao oko 12.000 dinara za terapiju, novi trošak će iznositi svega oko 4.000 dinara, što praktično znači uštedu u kućnom budžetu od 8.000 dinara svakog meseca.

Nadležni poručuju da je cilj da niko ne ostane bez ključne terapije zbog nedostatka novca, te da će država zajedno sa građanima strogo pratiti primenu ovih mera i promptno reagovati u slučaju bilo kakvih problema na terenu.

Pored pojeftinjenja lekova, ovaj veliki državni paket pomoći donosi i direktne novčane uplate tokom septembra, kada će penzioneri dobiti jednokratnu pomoć do 35.000 dinara, a socijalno ugroženi i korisnici dečjeg dodataka po 25.000 dinara.

Svi punoletni građani takođe mogu da računaju na jesenju isplatu osnovnog iznosa od 6.000 dinara, a građanima su na raspolaganju i dodatni popusti na račune za struju i gas, kao i novi turistički vaučeri od 10.000 dinara.

Autor: A.A.