OD 17. AVGUSTA NOVI LEKOVI ZNATNO JEFTINIJI: Država preuzima 70 odsto troškova, evo koliko sada iznosi doplata

Od 17. avgusta osigurana lica u Srbiji dobiće pravo na 18 novih lekova na recept o trošku države, a reč je o 16 novih oralnih antikoagulanasa i dva leka za lečenje srčane slabosti, kod kojih će država preuzeti najveći deo troškova terapije koju su građani do sada u celosti plaćali.

Predsednik Vlade Srbije prof. dr Đuro Macut izjavio je danas da će na Listu lekova biti stavljeno 16 novih oralnih antikoagulanasa, koji se koriste za prevenciju moždanog udara i sistemskih embolija kod pacijenata sa nevalvularnom atrijalnom fibrilacijom, kao i za lečenje i prevenciju ponovne duboke venske tromboze i plućne embolije.

Na Listu se stavljaju i dva leka za lečenje srčane slabosti, koji su primarno lekovi za dijabetes, ali su kliničke studije i primena u praksi pokazali da se veoma efikasno mogu primeniti kod posebne grupe pacijenata sa srčanom slabošću i očuvanom ejekcionom frakcijom, istakao je Macut, a saopštila Vlada Srbije.

"Kao lekar i endokrinolog posebno želim da istaknem koliko je ova odluka važna za pacijente sa hroničnim nezaraznim bolestima", naveo je premijer Macut i dodao da dijabetes, hipertenzija, gojaznost i poremećaji metabolizma predstavljaju značajne faktore kardiovaskularnog rizika, zbog čega je pravovremena prevencija komplikacija od ogromnog značaja.

On je objasnio da kod pacijenata sa atrijalnom fibrilacijom odgovarajuća antikoagulantna terapija može biti ključna u prevenciji moždanog udara, dok je adekvatno lečenje srčane slabosti od velikog značaja za kvalitet i dužinu života pacijenata, zbog čega ova mera nije samo pitanje troškova terapije, već dostupnosti lečenja, prevencije teških komplikacija i zaštite zdravlja građana.

Za 16 novih oralnih antikoagulanasa država će preuzeti 70 odsto troškova, dok će građani plaćati 30 odsto cene leka, što znači da će umesto dosadašnjih približno 1.700 do 6.000 dinara po pakovanju doplata za građane iznositi oko 600 do 1.100 dinara.

Kod dva leka za lečenje srčane slabosti država će takođe preuzeti značajan deo troškova, budući da su ih građani do sada plaćali približno 2.500 do 4.500 dinara po pakovanju, a od 17. avgusta njihova doplata iznositi oko 1.700 dinara, navedeno je u saopštenju.

Od 1. avgusta značajno je smanjena doplata za lekove sa Liste A1 i tom merom države obuhvaćeno je ukupno 769 lekova.

Autor: D.S.