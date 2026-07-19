AKTUELNO

Politika

OD 1. AVGUSTA JEFTINIJI LEKOVI, U SEPTEMBRU VELIKI NOVAC ZA PENZIONERE: Vučić otkrio kada stiže pomoć države

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će od 1. avgusta građani moći da kupuju jeftinije lekove, dok se već početkom septembra očekuju i velike isplate koje je država ranije najavila za penzionere i borce.

Kako je rekao, država će pratiti primenu novih mera i reagovati ukoliko se pojave bilo kakvi problemi.

Vučić je poručio da će od početka avgusta na snagu stupiti mere koje će omogućiti niže cene lekova.

"Od 1. avgusta kreću jeftiniji lekovi, mnogo jeftiniji lekovi. To ćemo zajedno da proveravamo, mi kao i svi ostali građani, i da reagujemo promptno ukoliko bude bilo kakvih problema", rekao je Vučić.

Foto: TV Pink Printscreen

Početkom septembra velike isplate

Predsednik Vučić je najavio da bi već u prvoj polovini septembra trebalo da počnu velike isplate o kojima je država ranije govorila.

"Verujem da već početkom septembra, u prvoj polovini septembra, svakako možemo da idemo na sve one velike isplate o kojima smo govorili, posebno važne za naše penzionere, ali i za naše borce", rekao je Vučić.

pročitajte još

UŽIVO NA TV PINK I PINK.RS! Vučić u Lapovu: Mene možete da pitate šta hoćete, vi znate moju politiku jasno

Autor: Pink.rs

#Aleksandar Vučić

#Lapovo

#Politika

#Srbija

#isplate

POVEZANE VESTI

Politika

Vučić: Jeftiniji lekovi od 1. avgusta, u prvoj polovini septembra kreću velike isplate

Politika

KREDITI SA 40 ODSTO NIŽOM KAMATOM, POMOĆ PENZIONERIMA I OLAKŠICE ZA OGREV OD 1. SEPTEMBRA: Detalji novog paketa mera koje Vučić predstavlja u nedelju

Politika

'POTPISALI SMO POSEBNE UGOVORE ZA 4 LEKA' Vučić o novim terapijama za obolele od karcinoma: Predsednik najavio enormna ulaganja u zdravstvo i zdravlje

Politika

DETALJAN SPISAK LEKOVA ČIJE ĆE CENE BITI DRASTIČNO NIŽE: Vučić najavio pojeftinjenje za 3 miliona građana, na recept stižu i nove terapije

Politika

VUČIĆ OBJAVIO SJAJNE VESTI: Stiže veliki paket pomoći za građane – niže cene, jeftiniji krediti, ustavne promene! (VIDEO)

Politika

STIŽE NOVI PAKET ZA PENZIONERE: Vučić otkrio šta sve sadrži novi paket! Više novca za penzije, i specijalni VAUČERI