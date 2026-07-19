OD 1. AVGUSTA JEFTINIJI LEKOVI, U SEPTEMBRU VELIKI NOVAC ZA PENZIONERE: Vučić otkrio kada stiže pomoć države

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će od 1. avgusta građani moći da kupuju jeftinije lekove, dok se već početkom septembra očekuju i velike isplate koje je država ranije najavila za penzionere i borce.

Kako je rekao, država će pratiti primenu novih mera i reagovati ukoliko se pojave bilo kakvi problemi.

Vučić je poručio da će od početka avgusta na snagu stupiti mere koje će omogućiti niže cene lekova.

"Od 1. avgusta kreću jeftiniji lekovi, mnogo jeftiniji lekovi. To ćemo zajedno da proveravamo, mi kao i svi ostali građani, i da reagujemo promptno ukoliko bude bilo kakvih problema", rekao je Vučić.

Početkom septembra velike isplate

Predsednik Vučić je najavio da bi već u prvoj polovini septembra trebalo da počnu velike isplate o kojima je država ranije govorila.

"Verujem da već početkom septembra, u prvoj polovini septembra, svakako možemo da idemo na sve one velike isplate o kojima smo govorili, posebno važne za naše penzionere, ali i za naše borce", rekao je Vučić.

Autor: Pink.rs