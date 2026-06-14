STIŽE NOVI PAKET ZA PENZIONERE: Vučić otkrio šta sve sadrži novi paket! Više novca za penzije, i specijalni VAUČERI

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da se za penzionere priprema novi paket sa jednokratnim davanjima i da će se posebno gledati kako da se onima sa manjim penzijama pomogne nešto više nego onima koji imaju velike penzije.

Vučić je na TV Prva kazao da će u tom paketu biti vaučeri za odlaske u banje, kao i jeftiniji lekovi i da će se voditi računa da se penzionerima sa manjim primanjima da više od onih koji imaju velike penzije.

"Nudim penzionerima novi paket. Tu će da budu i vaučeri za odlaske u banje, tu će da budu i jeftiniji lekovi, tu će da budu i nekakva jednokratna davanja", naveo je predsednik Vučić.

Autor: D.Bošković