AKTUELNO

Politika

Vučić: Jeftiniji lekovi od 1. avgusta, u prvoj polovini septembra kreću velike isplate

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Ana Paunković ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će od 1. avgusta biti sprovedena mera jeftinijih lekova i dodao da veruje da će u prvoj polovini septembra krenuti i sa velikim isplatama za penzionere, borce i primaoce socijalne pomoći.

Vučić je, za Informer, naveo da će sprovođenje mera država proveravati zajedno sa građanima i reagovati promptno ukoliko bude bilo kakvih problema.

"To su mnogo važne stvari, od 1. avgusta to ide, a ja verujem da već početkom septembra, u prvoj polovini septembra, svakako možemo da idemo na sve one velike isplate o kojima smo govorili, posebno važne za naše penzionere, ali i za naše borce, primaoce socijalne pomoći", kazao je Vučić.

Takođe, predsednik je naglasio da će se država postarati da budu povećanja primanja pre kraja godina ljudima u centrima za socijalni rad, koji, kako je rekao, rade izuzetno težak i strašno odgovoran posao.

"Želim za jednu grupu ljudi, u centrima za socijalni rad, da kažem, koji rade izuzetno težak posao, jezivo težak posao, strašno odgovoran posao, i tako dalje. Koji nisu bili prepoznati u prethodnom periodu, da kažem da ćemo da se postaramo da ti ljudi imaju mnogo bolja primanja i da im nešto više budu povećane plate nego drugim kategorijama pre kraja godine", naveo je Vučić.

Istakao je da ima mnogo posla narednih dana i nedelja da se radi.

pročitajte još

'Ja sam bukvalno šokiran ovim' Vučić o jezivom snimku iz Subotice

Autor: Pink.rs

#Aleksandar Vučić

#Narod

#Politika

#Pomoć

#Srbija

#lekovi

POVEZANE VESTI

Politika

'OD 1. SEPTEMBRA BESPLATNI PREGLEDI VIKENDOM, VRATIĆEMO SISTEMATSKE PREGLEDE U ŠKOLAMA' Vučić objavio važne vesti

Politika

VUČIĆ OBJAVIO MOĆAN VIDEO: Verujem da će narod biti zadovoljan paketom mera koji predstavljamo u septembru!

Politika

KREDITI SA 40 ODSTO NIŽOM KAMATOM, POMOĆ PENZIONERIMA I OLAKŠICE ZA OGREV OD 1. SEPTEMBRA: Detalji novog paketa mera koje Vučić predstavlja u nedelju

Politika

LEKOVI ĆE BITI JEFTINIJI, A INFLACIJA JOŠ NIŽA! Vučić otkrio šta donosi nova mera: Trebalo je ovo da uradimo i ranije

Politika

NIŽE CENE PROIZVODA, POVOLJNIJI KREDITI I OGRANIČENJA IZVRŠITELJIMA! Vučić najavio set mera od 1. septembra

Politika

'NIŽE CENE PROIZVODA I POVOLJNIJI KREDITI' Šta sve obuhvata novi set mera koje je od 1. septembra najavio predsednik Vučić