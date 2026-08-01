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Pink.rs na Drini: 230 čamaca i više od 2.000 učesnika na 18. Drinskoj regati

Izvor: Pink.rs, Foto: Privatna arhiva ||

Tradicionalna Drinska regata od Malog Zvornika do Loznice održava se danas po 18. put, okupivši više od 2.000 učesnika na oko 230 čamaca.

Učesnici su tokom četiri sata plovidbe prešli deonicu dugu 19 kilometara, uživajući u prirodnim lepotama i druženju na reci Drini. Manifestacija iz godine u godinu privlači sve veći broj učesnika i posetilaca.

Foto: Privatna arhiva

Foto: Privatna arhiva

Pomoćnik gradonačelnice Loznice Miodrag Filipović istakao je da regata postaje sve masovnija i potvrđuje značaj Drine kao jednog od najvažnijih turističkih potencijala ovog kraja.

Foto: Privatna arhiva

Vesela atmosfera vladala je duž cele trase, a zamenik kapetana regate Zoran Vojinović naglasio je da je Drina ponos zapadne Srbije. Kako je rekao, poslednjih godina značajno je unapređena turistička ponuda, što doprinosi većem interesovanju za ovu manifestaciju.

Foto: Privatna arhiva

Organizator regate je Grad Loznica. Za učesnike je na cilju, na Žićinoj plaži, pripremljen kuvani pasulj, dok će za dobru atmosferu biti zaduženi trubači. Program je upotpunjen i takmičenjem u ribolovu.

Autor: A.A.

#Drina

#REGATA

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