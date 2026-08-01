TRI GRADA ZAPLOVIĆE JEDNOM REKOM: Danas počinje regata 'Drina je samo jedna'

Uvek kriva Drina danas će biti puna regataša koji će se 18. put otisnuti na plovidbu od Malog Zvornika do Žićine plaže u Banji Koviljači. Vlastimir Lukić, kapetan lozničke regate, potvrdio je da je sve spremno za međunarodnu regatu "Drina je samo jedna" koja se nekoliko poslednjih godina održava prve avgustovske subote, kako će biti i sada.

Okupljanje i start regate je nizvodno od HE "Zvornik", a cilj na dvadesetak kilometara udaljenoj Žićinoj plaži u Banji Koviljači, inače, najdužoj neuređenoj plaži kod nas. Obavezna registracija učesnika je od 8 do 10 sati, a tačno u deset otisnuće se plovila i krenuti niz smaragdnu reku na kojoj će provesti narednih četiri do pet sati.

Dok se regataši budu ljuljuškali rekom na Žićinoj plaži trajaće takmičenje u sportskom ribolovu za decu, žene i seniore, zabava uz di-džeja, žurka na plaži, a, kao i svake godine, i sada će posetioce i sve učesnike na cilju dočekati ukusni vojnički pasulj. Besplatan prevoz obezbeđen je za učesnike regate iz Loznice do Malog Zvornika tako da je sve spremno za novo nezaboravno druženje na vodi.

Regatašima sa desne, posle nekoliko minuta plovidbe, pridružiće se i oni sa leve obale pošto će sa gradske plaže u Zvorniku zaploviti učesnici iz susedne Republike Srpske. Oni će pri kraju plovidbe mahnuti prijateljima na Žićinoj plaži i iskrcati se nešto nizvodnije, posle mosta na Šepku.

Kao i uvek svaki prijavljeni učesnik regate ima i besplatno osiguranje, a o njihovoj bezbednosti brinuće profesionalni ronioci, navigatori, vozila Hitne pomoći pratiće je tokom celog spusta, jer se ovde uvek najveća pažnja poklanja bezbednosti.

Kako je rečeno ranije, cilj je druženje, zabava, sticanje novih prijateljstava, ali i predstavljanje jedinstvenog turističkog bisera kakav je Drina.

Niz reku će ploviti tri grada, pošto je organizuju Loznica i Mali Zvornik sa desne, i grad Zvornik sa leve obale. Dan će biti kao stvoren za plovidnu pošto je za sutra prognozirano vrelih 37 stepeni, a gde je bolje biti tada nego na uvek svežoj Drini u kojoj se tokom plovidbe dobar deo učesnika povremeno skvasi, tražeći spas od žege.

Autor: A.A.