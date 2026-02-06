AKTUELNO

VUČIĆ NAJAVIO NOVI PROJEKAT! Gradiće se auto-put od Malog Požarevca do Mladenovca: Pola sata do Beograda!

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Amir Hamzagić ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas, na otvaranju rekonstruisane Gimnazije u Mladenovcu, da će se graditi auto-put od Malog Požarevca do Mladenovca i da će do Beograda biti potrebno samo pola sata vožnje.

- Uložili smo smo gotovo tri miliona evra u rekonstrukciju ove Gimnazije i zahvalan sam i gradu i nemačkim partnerima KfW. Hvala svima na podršci za to, ali to pokazuje samo koliko je važno da brinemo o ljudima, da brinemo o deci i da rešavamo probleme. Isto to moramo da uradimo sa školama u Vlaškom Dolu, a u Međulužje moramo da rešimo i probleme sa ulicama koji su izazvani neizvođenjem projekata Čista Srbija - rekao je Vučić tokom obilaska Gimanzije.

Poručio je da je najvažnije za taj kraj dovođenje investitora i izgradnja autoputa od Malog Požarevca do Mladenovca.

- Pa od od Mladenovca do Aranđelovca, a zatim dalje prema Rači, Despotovcu i Boru. Kada se to dogodi, onda će mnogo investitora želeti da dođe, onda će ljudi hteti da dolaze u Mladenovac neuporedivo lakše, a i bićete bukvalno spojeni sa Beogradom i to će biti pola sata puta, ne duže od toga - rekao je Vučić.

Autor: D.Bošković

