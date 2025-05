'PENZIJE ĆE OZBILJNO DA RASTU, NAJVEĆE POVEĆANJE DO SADA' Predsednik Vučić: Minimalac želimo da podignemo na 550 evra do 1. januara

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je sinoć da će biti najveće povećanje penzija do sada kao i da će biti povećanje minimalne zarade od 457 evra, na 550 do 1. januara.

- Penzije će da rastu, i to ozbiljno i mnogo sam srećan zbog penzionera. Neće penzije da rastu ni 1 ni 2 posto. Bez obzira na sve štetne posledice. Da nije bilo ovih posledica, rasle bi dvocifreno. Ovako se nadam da će biti 7,8,9 odsto, ali će svakako biti povećanje, na najveće povećanje penzija koje smo imali - kaže Vučić.

- Krećem razgovore sa sindikatima. Minimalna cena rada uvek ide na teret poslodavaca, ali ćemo dobar deo tereta da preuzmemo na sebe, povećaćemo neoporezivi deo dohotka, ali jedan deo će i poslodavci morati da preuzmu na sebe. Mi smo 2013. godine imali skoro 525.000 sa minimalnom zaradom, danas imamo 95.000 ljudi zvanično sa minimalnom zaradom. Pri tome tu imate i zbog izbegavanja plaćanja poreza.

- Mada neki poslodavci primoravaju posebno u manjim sredinama da vrate deo i od minimalca jer nisu u stanju ono što je država odredila kao minimalac. Mi sada želimo da podignemo minimalac, on je sada 457 evra, na 550 do 1. januara. Želimo da pomognemo dodatno za najusiromašnije radnike, a to su obično ljudi na građevini, i ljudi u čišćenju, 6 hiljada u državnom, 89 hiljada u privatnom sektoru, da njima najviše pomognemo, da njima već od 1. oktobra minilamac bude 500 evra, a od 1. januara 550 evra - kaže Vučić.

Kaže da su kod nas prosečne plate više nego u zemljama koje imaju veći minimalac.

U Nišu je prosečna plata gotovo 900 evra.- Moramo Niš, Kragujevac, Kraljevo da pojačamo. Povećanje minimalne zarade će uticati i na sve ostalo. Na Vračaru je prosečna plata 1635 evra.

Povećanje minimalne zarade će uticati na povećanje svih ostalih zarada to će lančano da vodi povećanju svoih drugih plata. Po našoj računici koja je precizno izvedena, prosečna plata biće na nivou Srbije 1.174 evra u decembru sledeće godine.

Za manje od godinu dana imaćemo 4 puta veću platu nego što smo imali pre 12 godina. Ja sam zaista ponosan na taj rezultat - rekao je Vučić.

Duplo se poboljšao standard građana, i to su činjenice i na to sam ponosan, dodao je.

- To su činjenice i to niko neće moći da oduzme.

Autor: D.B.