Zašto je ime Ilija toliko posebno? Njegovo značenje krije snažnu poruku za svakog dečaka

Ime Ilija potiče od starohebrejskog imena Eliyahu (אֵלִיָּהוּ), koje znači „Moj Bog je Jahve“ ili „Jahve je moj Bog“. U mnogim jezicima postoje različite varijante ovog imena – Elijah (engleski), Elias (grčki, nemački i skandinavski jezici), Ilya (ruski), Ilia i Ilija u slovenskim jezicima.

Zašto je Sveti Ilija važan Srbima?

Sveti prorok Ilija jedan je od najpoštovanijih svetitelja u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Prema Starom zavetu, bio je prorok koji je branio veru u jednog Boga i smatra se jednim od najvećih proroka pre Hrista.

Prorok Ilija je jedna od retkih biblijskih ličnosti za koju se, prema Svetom pismu, veruje da nije umro prirodnom smrću, već da je na nebo uznet u vatrenim kočijama. Upravo zbog toga u narodnom predanju postoji verovanje da se na njegov praznik često čuju gromovi i vide munje, pa je ostao upamćen kao Gromovnik.

U narodnoj tradiciji poznat je kao Ilija Gromovnik, jer se veruje da upravlja gromovima i munjama. Zbog toga su se uz njegov praznik vekovima vezivali brojni običaji – od zabrane rada u polju do verovanja da na taj dan često dolazi do nevremena.

Kod Srba je Sveti Ilija i krsna slava velikog broja porodica, zbog čega je 2. avgust jedan od značajnijih letnjih praznika.

Koliko je ime Ilija često u Srbiji?

Ime Ilija nije među deset najčešćih muških imena u Srbiji danas, ali spada među tradicionalna biblijska imena koja su prisutna generacijama. Republički zavod za statistiku navodi da su danas najčešća muška imena Dragan, Aleksandar, Milan, Nikola i Zoran, dok se Ilija češće sreće među starijim generacijama nego među novorođenčadima.

Istovremeno, međunarodne baze pokazuju da je Srbija zemlja sa najvećim brojem ljudi koji nose ime Ilija, dok je ono veoma rasprostranjeno i u Bosni i Hercegovini, Severnoj Makedoniji i Crnoj Gori.

Da li Srbi slave imendan?

U Srpskoj pravoslavnoj crkvi imendan nije obavezna verska praksa, niti ima isti značaj kao krsna slava. Za razliku od Grčke, Bugarske ili Rusije, gde se imendan često proslavlja gotovo kao rođendan, kod Srba je u prvom planu upravo krsna slava.

Ipak, pojedine porodice obeležavaju imendan, naročito u pojedinim krajevima Srbije i među vernicima koji neguju tu tradiciju. To je stvar porodičnog običaja, a ne crkvene obaveze.

Autor: D.B.