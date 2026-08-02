ASFALT VEĆ GORI! Živa u termometru odavno prešla 30 stepeni, ali u OVIM gradovima je UBEDLJIVO NAJGORE: RHMZ i MUP upalili crveni alarm zbog PAKLENOG TALASA

Još uvek nije ni podne, a temperature u većini gradova Srbije prešle su 30. podeok na Celzijusovoj skalu i planiraju da rastu do kraja dana, zbog čega je RHMZ za danas, ali i naredne dane aktivirao crveni meteoalarm. Ovo su trenutno najtopliji gradovi u Srbiji!

Kako se može videti na sajtu RHMZ-a, temperature u 11 časova beleže preko 30 stepeni Celzijusa u više gradova, a najtoplije je u Somboru i Kikindi gde je izmereno 34 stepeni.

Prema podacima o temperaturnim vrednostima odmah ispod njih su Palić, Beograd, Zrenjanin, Novi Sad, Pančevo, a najsvežije je na Kopaoniku, gde je izmereno 24 stepeni.

Temperature u 11 časova u Srbiji

Kako se da zaključiti, najtopliji gradovi su naime u Bačkoj i Banatu, a gde je za danas na snazi crveni meteoalarm.

Crveni meteoalarm danas u Srbiji

Prema najnovijoj vremenskoj prognozi RHMZ-a, tokom dana pretežno sunčano uz slab i umeren, u donjem Podunavlјu i u planinskim predelima povremeno i jak vetar, istočnih smerova.

Najviša temperatura od 35 do 38, lokalno i do 40 stepeni Celzijusa.

Nastavlja se toplotni talas, u Beogradu i Vojvodini tropske noći

Sunčano i veoma toplo vreme zadržaće se i u narednom periodu usled čega je izdato upozorenje na dugotrajan i jak toplotni talas, upozorava RHMZ.

Prema aktuelnim prognozama, toplotni talas će biti najizraženiji u periodu od 5. do 8. avgusta, kada se u većini mesta očekuju maksimalne dnevne temperature oko 40 stepeni Celzijusa.

U periodu od 8. do 13. avgusta intenzitet vrućina će oslabiti uz lokalne nestabilnosti i dnevne maksimume od 30 do 35 stepeni, a zatim se ponovo očekuje porast temperatura i nastavak toplotnog talasa.

Alarm ubog toplotnog talasa

RHMZ i MUP Srbije izdali su alarm za vanredni događaj, odnosno jak dugotrajan toplotni talas sa maksimalnim temperaturama od 35 do 40 stepeni Celzijusa u trajanju od najmanje 5 dana u kontinuitetu počev od 30. jula.

"Opasnost od lakog iniciranja i širenja vatre na otvorenom. Opasnost po zdravlje. Rizik od toplotnog udara i dehidracije. Smanjite boravak na otvorenom", navodi se u hitnom upozorenju.

Takođe, usled jakog i dugotrajnog toplotnog talasa koji se krajem jula i u prvoj dekadi avgusta očekuje na teritoriji Republike Srbije, RHMZ je 29. jula 11.20 h inicirao pokretanje procedura za prenos SMS hitnih informacija građanima.

Autor: D.B.