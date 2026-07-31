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TOPI SE ASFALT! Upaljen CRVENI ALARM za pola Srbije - U Beogradu već izmereno 36 stepeni, a nije NAJTOPLIJI

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: E-Stock/DUŠAN MILENKOVIĆ, Pixabay.com ||

U Srbiji je do 13.00 sati najtoplije bilo u Somboru, gde je izmereno 30 stepeni, dok je najsvežije na Kopaniku, gde je zabeleženo najviše 21 stepen Celzijusa, objavljeno je na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ).

U Beogradu je nakon toga izmereno 36 stepeni, a više od 35 je izmereno na Paliću, u Novom Sadu i Ćupriji.

Temperatura od najviše 35 stepeni je zabeležena u Zrenjaninu, Kikindi, Banatskom Karlovcu i Sremskoj Mitrovici.

RHMZ je izdao upozorenje na dugotrajan toplotni talas na teritoriji Srbije koji će obeležiće maksimalne temperature od 35 do 38 stepeni, a lokalno i do 40 stepeni.

Toplotni talas zadržaće se tokom cele prve dekade avgusta, a najizraženiji će biti u periodu od 5. do 8. avgusta, kada se u većini mesta očekuju maksimalne dnevne temperature oko 40 stepeni.

U urbanim sredinama prognoziraju se i tropske noći, sa minimalnim temperaturama od 20 do 24 stepena, a u Beogradu od 23 do 26 stepeni.

Pod crvenim meteo-alarmom su Banat, Bačka i Pomoravlje, dok su ostali delovi Srbije pod narandžastim meteo-alarmom.

Autor: Iva Besarabić

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