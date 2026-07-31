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VRELO OD RANOG JUTRA! Upaljen crveni alarm, izdato i hitno upozorenje RHMZ: Vrhunac toplotnog talasa tek stiže, a u ovom gradu je u 7 sati izmereno skoro 30 stepeni

Izvor: Blic, Foto: Pink.rs, Pixabay.com ||

U Srbiji je u 7 sati najtoplije u Beogradu, gde je izmereno 26 stepeni, dok je najsvežije u Sjenici, gde je izmereno 11 stepeni, objavljeno je na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ).

U Zrenjaninu je 25 stepeni, dok su u Novom Sadu, Banatskom Karlovcu i Velikom Gradištu izmerena 23 stepena Celzijusa.

Foto: RHMZ

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) je izdao upozorenje na dugotrajan toplotni talas na teritoriji Srbije koji će obeležiće maksimalne temperature od 35 do 38 stepeni, a lokalno i do 40 stepeni Celzijusa.

Do kada će trajati toplotni talas

Toplotni talas zadržaće se tokom cele prve dekade avgusta, a najizraženiji će biti u periodu od 5. do 8. avgusta, kada se u većini mesta očekuju maksimalne dnevne temperature oko 40 stepeni.

Foto: RHMZ

U urbanim sredinama prognoziraju se i tropske noći, sa minimalnim temperaturama od 20 do 24 stepena, a u Beogradu od 23 do 26 stepeni.

Meteoalarm u Srbiji zbog visokih temepratura

Pod crvenim meteo-alarmom su Banat, Bačka i Pomoravlje, dok su ostali delovi Srbije pod narandžastim meteo-alarmom.

Autor: D.B.

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