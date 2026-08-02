'PREGLEDALI SMO 20 PACIJENATA, A KOD TROJE SMO NAŠLI OZBILJNE ZDRAVSTVENE PROBLEME' Đerlek iz mobilne ambulante za Pink: Ideja predsednika Vučića je da MI IDEMO KA GRAĐANIMA, i da svaka 3. opština ima svoju ambulantu!

Prvih deset mobilnih ambulanti počelo je sa radom u deset gradova i opština širom Srbije, a njihove usluge biće dostupne za oko 650.000 stanovnika, pre svega u ruralnim i slabo naseljenim sredinama.

Državni sekretar u ministarstvu Zdravlja Mirsad Đerlek koji sa mobilnom ambulantom danas boravi u Vinči, istakao je za TV Pink da se ove nedelje radi punom parom, a da je želja države ta, da se preuzme odgovornost za zdravlje, i da menjamo svoje navike.

- Ne idemo kod lekara jer mislimo da smo zdravi. Danas smo pregledali 20 pacijenata, kod troje smo našli ozbiljne zdravstvene probleme, i uputili smo ih dalje, na dijagnostiku. Predsednik je, zajedno sa ministrom Lončarem došao na ideju da menjamo koncept, da mi idemo ka pacijentima. Dakle, moramo da naučimo da idemo na preventivne preglede, jer što pre otkrijemo, izlečićemo pacijenta, spasićemo mu život - rekao je Đerlek.

Đerlek je podsetio na jeftinije lekove, odnosno mere koje su donete.

- To treba da se koristi, lekovi su jeftiniji, imamo i inovativne lekove koje treba koristiti. Mi nalazimo ozbiljne vrste bolesti kod pacijenata koji to nisu znali. Ne samo u Beogradu, Vinči, nego i u Babušnici, i svim ostalim mestima... Dakle i u najudaljenijim planinskim selima. Danas jeste nedelja, ali ako nosimo beli mantil, mi moramo svaki dan da radimo. Ne možemo da promenimo svest kod ljudi za dan, već treba vremena. Ljudi moraju da razgovaraju, vole uživo d aporazgovaraju sa lekarima. Pregledajte se na 3 do 6 meseci. Ovo je mnogo važno za naše pacijente. Država je uložila 220 miliona, dobićemo još 15 mobilnih ambulanti - naveo je Đerlek.

Govoreći o pacijentu kog je za vreme intervjua pregledao, državni sekretar ističe da je u pitanju stariji pacijent, koji je upravo danas, saznao da pored dijabetesa ima i blago zakrčenje krvnih sudova.

- Imamo malo zaključenje krvih sudova, daćemo mu lekove, smanjićemo mogućnost zakrčenja, moždanog udara - rekao je Đerlek, a onda otkrio da je Vučićev plan da svaka 3. opština ima pokretnu ambulantu, posebno zbog starijih građana.

- Zato idemo na kućni prag, da ljudima uradimo ozbiljnu dijagnostiku - priča Đerlek.

Autor: D.B.