'MAESTRALNO JE ODIGRAN I SUDBONOSNO VAŽAN' Ovaj potez je predsednik čuvao za kraj: ODMAH SE OGLASIO! (VIDEO)

Predsednik je poslao važnu poruku pred lokalne izbore 29. marta u deset opština i gradova širom Srbije.



- Često izgleda kao da smo opkoljeni sa svih strana, kao da je svaki naš potez unapred određen i da naš protivnik ima više figura i snaga, a da je nama ostao samo jedan potez - jedan pokušaj. Bilo je trenutaka kada je izgledalo da je sve gotovo i da je Srbija poražena, kada su nas delili, svađali... Ali uvek postoji jedan potez koji ne vide oni koji misle da sve znaju - potez za koji su potrebni odgovornost i znanje, koji se igra za ono što ti je najvažnije. Ili kada se ne zna pobednik, a mi znamo da igra još traje, i kada smo ujedinjeni, nema te sile koja može da pobedi Srbiju - poručio je na svom Instagram nalogu predsednik Aleksandar Vučić.

Podsetimo, predsednik je danas održao istorijski govor pred istorijskim brojem ljudi koji su se okupili ispred i u Beogradskoj areni, na skupu koji je organizovala stranka SNS.

Autor: D.Bošković