'GODINU DANA SU RUŠILI SRBIJU I PRETILI JOJ, MI NJIMA NEĆEMO' Vučić poslao moćnu poruku: Samo ćemo ih ubedljivo pobediti! (VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poslao je važnu poruku ovog jutra.

- Godinu dana su nam rušili Srbiju, pretili joj, mi njima nećemo, samo ćemo ih ubedljivo pobediti!- piše u objavi predsednika Vučića.

Podsetimo, predsednik Aleksandar Vučić održao je govor na velikom skupu Srpske napredne stranke,u "Beogradskoj areni", na kom su predstavljeni kandidati za lokalne izbore koji se 29. marta održavaju u 10 opština.

Predsednik Vučić o lokalnim izborima koji se u 10 opština održavaju u nedelju 29. marta kaže da očekuje da oni prođu u najboljem redu i mirnoj atmosferi.

- Nesuglasice su uobičajene oko različitih stvari. Plašim se samo da postoje interesi medijskih magnata da oni izazivaju nerede. Što se mene tiče, neću da zloupotrebim ovo gostovanje, jer sam predsednik. Čestitaću našim političkim protivnicima u bilo kojoj opštini u kojoj tu pobedu odnesu, ali siguran sam da oni to neće uraditi, jer bi bili izbrisani sa spiskova gostiju na tim medijima- rekao je Vučić za Javni servis.

Istakao je da se nada da će neki shvatiti da je potrebno da politička scena, u tom pogledu, sazri.

- Građani odlučuju šta je najbolje za njihovu sredinu- naglasio je Vučić.

