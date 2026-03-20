'JEDINI CILJ NAM JE SNAŽNA I RAZVIJENA SRBIJA' Vučić poslao moćnu poruku: Posvećeni smo politici mira i vojne neutralnosti

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se na Instagramu i poslao snažnu poruku građanima.

- Posvećeni smo politici mira i vojne neutralnosti, jedini cilj nam je snažna i razvijena Srbija - napisao je Vučić.

Podsetimo, predsednik Vučić predsedavaće danas sednicom Saveta za nacionalnu bezbednost u proširenom sastavu zbog energetske situacije i predstaviti mere iz oblasti energetike.

Sednica će biti održana u Palati Srbija, sa početkom u 11.00 časova.

Vučić će posle sednice, u 12.00 sati predstaviti mere iz oblasti energetike, najavljeno je iz Predsedništva.

Autor: Iva Besarabić