'NARODE NE DAJTE DA VAS PLJAČKAJU' Vučić o upisu prava na nepokretnosti: Ne trebaju vam ni advokati, ni notari, dovoljna je prijava, a država će da uradi svoje (VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poslao je važnu poruku građanima Srbije.

- Narod ne dajte da vas pljačkaju! U vezi sa upisom prava svojine na nepokretnosti 'Svoj na svom', ne trebaju vam ni advokati, ni notari, dovoljna je prijava, a država će da uradi svoje- napisao je Vučić na svom instagram nalogu.

- Pošto čujem da se sada mešaju advokati i notari oko ovih prijava za prava svojinena nepokretnostima, narode, nemojte da uzimate advokate i notare, ne treba vam niko ni za šta. Država će sama da obavi posao dovoljna vam je bila prijava koju ste podneli ili koju podnosite. Nemojte da vs pljačkaju za džabe- poručio se predsednik Vučić.

Autor: Jovana Nerić