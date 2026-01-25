AKTUELNO

Politika

'NARODE NE DAJTE DA VAS PLJAČKAJU' Vučić o upisu prava na nepokretnosti: Ne trebaju vam ni advokati, ni notari, dovoljna je prijava, a država će da uradi svoje (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Vladimir Sporčić ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poslao je važnu poruku građanima Srbije.

- Narod ne dajte da vas pljačkaju! U vezi sa upisom prava svojine na nepokretnosti 'Svoj na svom', ne trebaju vam ni advokati, ni notari, dovoljna je prijava, a država će da uradi svoje- napisao je Vučić na svom instagram nalogu.

- Pošto čujem da se sada mešaju advokati i notari oko ovih prijava za prava svojinena nepokretnostima, narode, nemojte da uzimate advokate i notare, ne treba vam niko ni za šta. Država će sama da obavi posao dovoljna vam je bila prijava koju ste podneli ili koju podnosite. Nemojte da vs pljačkaju za džabe- poručio se predsednik Vučić.

Autor: Jovana Nerić

#Aleksandar Vučić

POVEZANE VESTI

Politika

'SRBIJA JE NA DOBROM PUTU' Vučić: Zemlja raste! Zemlja napreduje! Vraćamo se na put uspeha i napretka, uprkos svima onima koji su želeli uništenje Sr

Politika

'ČAST, OBRAZ I PONOS NE MOŽETE NI DA DAJETE NI DA PRODAJETE' Vučić: Ja sam ovde da bih se borio za svoj narod i za svoju zemlju (VIDEO)

Politika

'SRBIJU VIŠE NIKO NEĆE MOĆI DA ZAUSTAVI' Vučić: Gotova je u potpunosti priča o obojenoj revoluciji (VIDEO)

Politika

VUČIĆ UPUTIO SNAŽNU PORUKU: Oni neka nastave da me mrze, a ja ću da nastavim da volim Srbiju i da se borim za naš narod

Politika

ZA MENE NE POSTOJI NIŠTA VAŽNIJE I PREČE' Oglasio se Vučić i poslao JAKU poruku građanima Srbije (FOTO)

Politika

'DOK SAM ŽIV BORIĆU SE ZA NAŠU SRBIJU I NAŠ NAROD' Vučić poslao moćnu poruku: Znam da radim najbolji posao za našeg čoveka u Pirotu, Somboru, Kikindi.