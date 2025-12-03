AKTUELNO

Politika

'DOK SAM ŽIV BORIĆU SE ZA NAŠU SRBIJU I NAŠ NAROD' Vučić poslao moćnu poruku: Znam da radim najbolji posao za našeg čoveka u Pirotu, Somboru, Kikindi... (VIDEO)

Foto: Tanjug/DEJAN ŽIVANČEVIĆ

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poslao je moćnu poruku građanima putem Instagrama.

Naime, on je objavio video-snimak na kojem kaže:

- Ja znam koliko se ne sviđam ni onima u Zagrebu, ni onima u Sarajevu, ni onima u Podgorici, ni onima u Prištini. Znam koliko nisam omiljeni lik ni u Vašingtonu, ni u Briselu, ni u Moskvi, ni ovamo, ni onamo. Ali, morate da razumete, zbog svega toga ja sam najponosniji - rekao je Vučić i dodao:

- Jer ja znam da radim najbolji posao za našeg čoveka u Pirotu, Somboru, Kikindi, Priboju i Prijepolju. I to su za mene najvažnije stvari. Zbog toga sam se kandidovao, zbog toga sam dobio podršku i poverenje naroda, da brinem o svojoj zemlji, o svom narodu, o svojim građanima i to ću nastaviti da radim u budućnosti.

Dok sam živ boriću se za našu Srbiju i naš narod, napisao je Vučić u opisu snimka.

