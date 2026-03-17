VUČIĆ IZ ČAČKA PORUČIO: Borimo se za pobedu 10:0, nećemo dozvoliti da nam 'urbane elite' drže pridike!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić gostovao je sinoć na televiziji "Lav plus" u Čačku, odakle je poslao jasnu poruku pred predstojeće lokalne izbore.

Vučić je istakao da će se SNS boriti za pobedu u svih 10 lokalnih samouprava, optuživši političke protivnike za "politički rasizam".

"Dela protiv političkog rasizma"

Vučić je oštro prokomentarisao nastupe opozicije, navodeći da oni pribegavaju podelama na "višu i nižu rasu".

- To su te "urbane elite" koje misle da treba da nam drže pridike, a nikada ništa za svoj narod nisu uradili. Taj politički rasizam doveo je do užasnih scena proteklih meseci - izjavio je predsednik, dodajući da politički protivnici nemaju jasan plan ni program za građane.

O dolasku u Čačak uprkos blokadama

Povodom okupljanja manje grupe građana ispred televizije, Vučić je naglasio da niko neće određivati njegovu putanju kretanja:

- Došao sam samo da pokažem nekima da neće oni da odlučuju gde smem da idem. Govorili su da ne smem u Čačak. I šta je smisao? Da me tuku ili ubiju? - rekao je Vučić.

Cilj na izborima: Borba za 10:0

Iako je opozicione liste nazvao favoritima jer im je "lakše da kritikuju bez plana", predsednik je naglasio da predaje neće biti.

- Voleo bih da rezultat bude 10:0. Borićemo se, imamo programe i želimo da uradimo konkretne stvari za ljude. Ne mislite valjda da ćemo im prepustiti pobedu bez borbe? - zaključio je Vučić.

Autor: D.S.