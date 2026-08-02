SUTRA JE VELIKI PRAZNIK: Vernici se mole za snagu u teškim vremenima, a jednu stvar danas STROGO IZBEGAVAJTE

Srpska pravoslavna crkva 3. avgusta obeležava Svetog proroka Jezekilja, jednog od četiri velika starozavetna proroka. Živeo je u 6. veku pre nove ere, a svoje proročke poruke izgovarao je tokom vavilonskog ropstva, kada je jevrejski narod prolazio kroz jedno od najtežih razdoblja svoje istorije.

Predanje kaže da je Jezekilj imao brojna viđenja kojima ga je Bog pozivao da narodu vrati veru i nadu. Njegova proročanstva govore o pokajanju, obnovi i veri da posle svakog iskušenja dolazi novi početak.

Verovanje koje se vezuje za Svetog Jezekilja

Mnogi vernici ovaj dan provode u molitvi za snagu, istrajnost i duhovni mir. Smatra se da iskrena molitva upućena Bogu na dan Svetog Jezekilja može pomoći vernicima da lakše podnesu životne teškoće i pronađu mir.

Takođe, postoji običaj da se na ovaj praznik izbegavaju svađe, teške reči i donošenje ishitrenih odluka, jer se veruje da dan treba provesti u miru, praštanju i razmišljanju o sopstvenim postupcima.

Molitva Svetom proroku Jezekilju

"Sveti proroku Jezekilju, moli Boga za nas da nam podari mudrost, snagu i istrajnost u svim iskušenjima. Učvrsti našu veru, sačuvaj nas od zla i pomozi nam da živimo u miru, ljubavi i nadi. Amin."

Poruka Svetog proroka Jezekilja i danas ostaje aktuelna - da nijedno iskušenje nije večno i da vera, strpljenje i nada mogu pomoći čoveku da prebrodi i najteže životne trenutke.

Autor: Iva Besarabić