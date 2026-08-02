Ogroman požar u Kraljevu: Poznato šta se zapalilo - Gust dim se nadvio nad gradom

Gust dim koji se u popodnevnim časovima nadvio nad gradom ponovo je izazvao zabrinutost među građanima, koji su pomislili da gori gradska deponija.

Međutim, prema snimku sa nadzorne kamere, požar nije zahvatio deponiju, već je izbio u romskom naselju u njenoj neposrednoj blizini.

Prema prvim informacijama, pretpostavlja se da je uzrok požara paljenje sekundarnih sirovina. Na teren su izašle vatrogasno-spasilačke ekipe koje rade na lokalizaciji vatre i sprečavanju njenog daljeg širenja.

Ovakve situacije nisu retkost, pa gust dim koji se širi ovim delom grada često navede građane da pomisle da gori gradska deponija, iako to nije slučaj,sto dokazuju snimci sa nadzorne kamere.

Za sada nema informacija o povređenima niti o eventualnoj materijalnoj šteti, a tačan uzrok požara biće utvrđen nakon završetka uviđaja.

Autor: Iva Besarabić