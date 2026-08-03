KREĆE PAKLENA NEDELJA U SRBIJI! Upaljen crveni alarm, stižu najjače vrućine i tropske noći: Detaljna prognoza Slobodana Sovilja za avgust - Evo kada će kiša! (FOTO)

U našoj zemlji se nastavlja toplotni talas sa temperaturama i do 40 stepeni, dok se u Beogradu i Vojvodini očekuju tropkse noći

U Srbiji će se i u narednom periodu zadržati toplo vreme usled čega je izdato upozorenje na dugotrajan i jak toplotni talas, najavio je Republički hidrometeorološki zavod!

Kada će biti najtoplije

- Toplotni talas na teritoriji Republike Srbije obeležiće maksimalne temperature od 35 do 38, lokalno i do 40 stepeni. Prema aktuelnim prognozama, toplotni talas će biti najizraženiji u periodu od 5. do 8. avgusta, kada se u većini mesta očekuju maksimalne dnevne temperature oko 40 stepeni.

- U periodu od 8. do 13. avgusta intenzitet vrućina će oslabiti uz lokalne nestabilnosti i dnevne maksimume od 30 do 35, a zatim se ponovo očekuje porast temperatura i nastavak toplotnog talasa - najavio je RHMZ i dodao da će narednih dana u Vojvodini i Beogradu biti tropkse noći.

Od sutra crveni alarm u celoj Srbiji

Zbog visokih temperatura danas je na snazi crveni meteoalarm u Bačkoj, Banatu i Pomoravlju, dok je u ostalim krajevima uključeno narandžasto upozorenje.

Već od utorka RHMZ upozorava na crveni meteoralarm i to na teritoriji cele Srbije!

Slobodan Sovilj, meteorolog RHMZ, rekao je za TV Prva da će se temperature narednih dana širom naše zemlje kretati između 35 i 38 stepeni Celzijusovih, a da će lokalno ići i do 40 stepeni.

- Očekuju se tropske noći širom Vojvodine i na području Beograda, gde su minimalne temperature između 24 i 26 stepeni što je dodatna nepovoljnost u ovako produženom toplotnom talasu. Vrhunac ili pik toplotnog talasa tek sledi. Očekujemo ga između 5. i 8. avgusta i tada na većini stanica očekujemo da bude izmereno oko ili blizu 40 stepeni - kazao je Sovilj i dodao:

- Dobra vest je da u periodu od 8. do 13. avgusta sledi ublažavanje vrućina, ne možemo čak reći ni osveženje, ali temperature će pasti bar sa ovih vrednosti od 40 stepeni ka opsegu od 30 do 35. Međutim, nakon toga nam ponovo sledi porast temperatura i nastavak toplotnog talasa, zato često kažem prethodnih dana, da se toplotnom talasu ne nazire kraj jer tokom avgusta možemo očekivati nove produžene periode sa izuzetno visokim temperaturama.

Biometeorološka prognoza

- Nepovolјna biometeorološka situacija pojačaće uobičajene tegobe kod hronično obolelih i osetlјivih osoba, pa im se savetuje oprez, pridržavanje saveta lekara, smanjenje fizičkih aktivnosti i primena adekvatne zaštite od UV zračenja. Od meteoropatskih reakcija mogući su poremećaji sna i smanjenje radne sposobnosti. Učesnicima u saobraćaju se preporučuje pojačana koncentracija - upozorava RHMZ.

On se osvrnuo i na reakcije građana da je i ranijih godina bilo 40 stepeni, međutim, ističe, da su vrućine trajale kraće i znatno ređe su se javljale.

- Mi sada iz godine u godinu svedočimo sve dužim i sve češćim toplotnim talasima. Ne radi se samo o tome da je nama toplo, to je ozbiljan zdravstveni rizik, a osim toga proizvodi i širok spektar negativnih posledica po različite društveno-ekonomske sektore. Imali smo prilike da vidimo situacije na Dunavcu, požare...

- Da bi se značajnije popravila meteorološka i hidrološka situacija potrebne su značajnije količine padavina. Narednih dana imaćemo padavine lokalnog karaktera 7. i 8. avgusta. U narednom periodu ne treba da računamo na značajnije promene kada je meteorološka i hudrološka situacija u pitanju - zaključio je Sovilj.

Autor: D.B.