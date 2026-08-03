KREĆE 10 DANA PAKLA: Najopasniji toplotni talas okovao Srbiju, Batut izdao hitno upozorenje: Ovo je 5 ključnih pravila za preživljavanje

Srbija se suočava sa ekstremnim toplotnim talasom. Batut upozorava na 5 ključnih pravila za preživljavanje tokom ovih opasnih dana.

Srbija se nalazi usred ekstremnog toplotnog talasa koji će, prema prognozama, trajati skoro deset dana. Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" upozorava da su temperature ušle u crvenu zonu.

Sа аspеktа zdrаvljа ljudi, pо prеpоrukаmа Svеtskе zdrаvstvеnе оrgаnizаciје, tоplоtni tаlаs је pојаvа оd nајmаnjе tri uzаstоpnа dаnа kаdа је mаksimаlnа dnеvnа tеmpеrаturа vаzduhа iznаd dеfinisаnе kritičnе vrеdnоsti. Stručnjaci naglašavaju da su ovi uslovi veoma opasni po zdravlje.

Kalendar pakla: Ko je najugroženiji i do kada traje vrelina

Na osnovu najnovijih podataka, toplotni talas će se zadržati na teritoriji Srbije sve do 9. avgusta, ali se intenzitet razlikuje po regionima.

Severnobački i Južnobanatski okrug: Od danas, 3. avgusta, pa sve do 8. avgusta, temperature će biti u kategoriji veoma opasne pojave.

Beograd i Severnobanatski okrug: Toplotni talas je počeo još 1. avgusta i trajaće neprekidno do 9. avgusta.

Mačvanski okrug: Od danas, 3. avgusta, kreće talas koji će trajati do 9. avgusta.

Širenje talasa: Od sutra, 4. avgusta, pakao kreće u Braničevskom, od 5. avgusta u Podunavskom i Borskom, a od 6. avgusta i u Moravičkom, Zaječarskom i Jablaničkom okrugu.



Zlatiborski okrug: Vreli talas ovde stiže 7. avgusta i traje do 9. avgusta.

Crveni alarm: Gde će biti najvrelije danas i sutra

Danas i sutra su kritični dani za sever i istok zemlje, gde će živa u termometru dostizati ekstremne vrednosti.

Palić (Severnobački okrug): Danas i sutra (3. i 4. avgust) prognozirano je maksimalnih 38 stepeni, što je „crvena zona“ i veoma opasna pojava.

Vršac (Južnobanatski okrug): Sutra, 4. avgusta, takođe se očekuje ekstremnih 38 stepeni.

Opasna zona (narandžasto): Danas su u ovoj kategoriji Beograd, Bečej, Kikinda, Zrenjanin, Sombor, Novi Sad i Loznica sa temperaturama od 35 do 36 stepeni.

Utorak, 4. avgust: Vrelina se pojačava u celoj Vojvodini i zapadnoj Srbiji (Loznica 37°C), dok će u Beogradu biti 36 stepeni.

Kako rashladiti dom i preživeti vreli udar

"Batut" savetuje da se tokom najtoplijeg dela dana, od 10 do 17 časova, maksimalno izbegava boravak na otvorenom.

Životni prostor: Idealno je održavati temperaturu ispod 32 stepena danju i 24 stepeni noću.

Provetravanje: Prozore otvarajte samo noću i u rano jutro, dok danju treba spustiti roletne i zatvoriti prozore.

Kućni aparati: Isključite nepotrebne električne uređaje i izbegavajte kuvanje jer to dodatno zagreva prostor.

Klima-uređaji: Termostat podesite na 27 stepeni uz ventilator.

Ishrana i hidratacija: Pravilo "jedna čaša na sat"

Pravilna hidratacija je ključna, a "Batut" savetuje odraslima unos od dve do tri litre tečnosti dnevno.

Pijte vodu preventivno, pre nego što osetite žeđ - otprilike jednu čašu na svakih sat vremena.

Zabranjena pića: Izbegavajte alkohol, kafu i prešećerene napitke jer oni ubrzavaju dehidrataciju.

Obroci: Preporučuje se pet manjih obroka. Jelovnik bazirajte na voću (oko 500g), svežem povrću, ribi i nemasnom mesu.

Higijena: Izbegavajte prženu, tešku i brzu hranu, kao i jela sa sirovim jajima.

Putovanja i bezbednost u kolima

"Batut" podseća da se pre ulaska u automobil on mora dobro provetriti, a klima podesiti na razliku od samo 5 do 7 stepeni u odnosu na spoljašnju temperaturu.

Pauze: Tokom vožnje pravite pauze na svaka dva sata radi osveženja i laganog istezanja.

Zlatno pravilo: Nikada ne ostavljajte decu, starije osobe ili kućne ljubimce u parkiranom vozilu, jer temperature unutra postaju smrtonosne u roku od nekoliko minuta.

Simptomi na koje morate odmah reagovati

Toplotni udar je najteže stanje i zahteva hitnu medicinsku pomoć (pozovite 194).

Simptomi: Suva, crvena i vrela koža (prestanak znojenja),

konfuzija, dezorijentacija, pa čak i gubitak svesti.

Prva pomoć: Osobu hitno prebacite u hlad, skinite suvišnu odeću i agresivno je hladite prskanjem vodom ili hladnim oblogama na vrat, pazuhe i prepone.

Važno: Ako je osoba bez svesti, nemojte joj davati tečnost na usta.

Pravovremena reakcija spasava život, zato ne ignorišite simptome poput upornih grčeva ili jake glavobolje jer brzina intervencije sprečava najteže posledice.

Autor: D.B.