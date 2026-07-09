Spremite se za ekstremne vrućine: Toplotni talas zahvata Evropu, Balkan na udaru 40+ stepeni

Evropa se suočava sa novim, dugotrajnim i izuzetno intenzivnim toplotnim talasom koji se postepeno širi ka severu i istoku iz jugozapadnog dela kontinenta. Meteorolozi upozoravaju da će ekstremne vrućine trajati najmanje do sredine jula, sa temperaturama koje će lokalno dostići i do 45 stepeni Celzijusa.

Kako piše Severe Weather Europe , iznad zapadne i jugozapadne Evrope formirala se jaka "toplotna kupola", stabilan sistem visokog vazdušnog pritiska koji blokira prodor svežeg i vlažnijeg vazduha sa Atlantika. Zbog toga se izuzetno topao vazduh zadržava iznad velikog dela kontinenta i dodatno se zagreva pri tlu.

Španija, Portugal i Francuska već danima beleže temperature koje su 10 do 15 stepeni više od proseka za ovo doba godine. U nekim delovima Iberijskog poluostrva i južne Francuske temperature se kreću između 40 i 45 stepeni, a meteorološki modeli ukazuju da bi takvi uslovi mogli da potraju naredne nedelje.

Poseban problem predstavljaju takozvane "tropske noći", tokom kojih temperature čak ni noću ne padaju dovoljno da bi ohladile telo. Veliki gradovi, poput Madrida, već beleže izuzetno visoke noćne temperature, što dodatno povećava zdravstvene rizike za stanovništvo.

Zbog dugotrajnog odsustva padavina i ubrzanog isparavanja, zemljište je izuzetno suvo u mnogim područjima, a opasnost od šumskih požara dostigla je kritičan nivo. Veliki i razorni požari su već aktivni u Portugalu, Španiji i na jugu Francuske, gde temperature prelaze 40 stepeni uz veoma nisku vlažnost vazduha.

Meteorolozi upozoravaju da će se toplotni kupol tokom vikenda dalje širiti ka severu i istoku Evrope. Osim u Francuskoj, Španiji i Portugalu, toplije vreme se očekuje i u Velikoj Britaniji, Nemačkoj, zemljama Beneluksa, Italiji i na Balkanu.

U Velikoj Britaniji temperature bi mogle dostići sredinu tridesetih stepeni, dok će u Nemačkoj i zemljama Beneluksa temperature uglavnom biti između 30 i 35 stepeni.

Toplotni talas će se postepeno širiti ka centralnoj Evropi i Mediteranu. U delovima Italije temperature će se približiti 40 stepeni, dok se na Balkanu sledeće nedelje očekuju maksimalne vrednosti između 38 i 41 stepen Celzijusa.

Stručnjaci upozoravaju da ovakvi vremenski uslovi predstavljaju ozbiljan zdravstveni rizik, posebno za starije osobe, decu, hronično bolesne osobe i radnike koji veći deo dana provode napolju. Dugotrajno izlaganje visokim temperaturama povećava rizik od dehidracije, iscrpljenosti i toplotnog udara.

Prema trenutnim prognozama, ekstremne vrućine bi mogle da traju najmanje do sredine jula, uz dodatno pogoršanje sušnih uslova i povećanu opasnost od novih požara širom Evrope.

Autor: S.M.