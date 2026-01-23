Teksas i Oklahoma očekuju temperature do -46 stepeni: Zimska oluja pogodila SAD, građani pozvani na OPREZ

Delovi Teksasa, Oklahome i severnih država SAD suočavaju se sa izuzetno hladnim talasom, a meteorolozi upozoravaju da temperature mogu da padnu i do minus 46 stepeni Celzijusa u nekim delovima Minesote i Severne Dakote.

Hladan vazduh iz Kanade praćen je masivnom, višednevnom zimskom olujom koja preti obilnim snegom, ledenom kišom i potencijalno katastrofalnom štetom na infrastrukturnim objektima, preneo je AP.

U Teksasu i Oklahomi pripreme su u toku - komunalne službe u Hjustonu angažovale su 3.300 radnika za hitne intervencije, dok je Ministarstvo saobraćaja Oklahome posulo auto-puteve i međudržavne puteve solju.

Ledena kiša i susnežica već su zabeležene u Nju Meksiku, dok meteorolozi predviđaju do 30 centimetara snega duž trase oluje od Oklahome preko Vašingtona, Njujorka i Bostona.

Očekuje se da će ledeni talas i sneg opteretiti dalekovode i grane drveća, što može da izazove višednevne nestanke struje, a meteorolozi upozoravaju da su putevi i trotoari potencijalno opasni još i sledeće nedelje.

U područjima poput Čikaga i De Mojna škole su otkazale nastavu, dok su stanovnici obezbeđivali osnovne zalihe - hleb, mleko, generatore i grejače.

Guverner Teksasa Greg Abot rekao je da elektroenergetski sistem "nikada nije bio jači", aludirajući na prethodne velike nestanke struje, dok su guverneri Džordžije i Misisipija proglasili vanredno stanje.

Avio-kompanije su otkazale stotine letova zakazanih za danas i sutra, uključujući aerodrome u Dalasu, Atlanti, Oklahoma Sitiju i Talsi.

Meteorolozi upozoravaju da mesta sa najgorim vremenom mogu da budu definisana tek kada oluja stigne, a građani se pozivaju na oprez i ostanak kod kuće ukoliko je to moguće.

Autor: Marija Radić