Hladno jutro, a tokom dana prolazno naoblačenje! Evo da li će biti i snega

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) jutro u Srbiji biće vedro, a očekuje se slab mraz.

Tokom dana biće prolaznog naoblačenja koje će ponegde doneti i kratkotrajne snežne pljuskove.

Jutarnje temperature kretaće se od - 9 do 0 stepeni, a maksimalne dnevne od 2 do 6 stepeni Celzijusa.

Naoblačenje će najpre stići do severnih i centralnih krajeva, a zatim se posle podne proširiti i na jug zemlje.

Kratkotrajna snežna pojava biće najizvesnija u Banatu, istočnoj Srbiji i u brdsko-planinskim predelima. Vetar će biti slab i umeren, ali će sredinom dana i posle podne jačati na zapadni i severozapadni pravac, dok se na istoku očekuju povremeni olujni udari.

Slično vreme očekuje se i u Beogradu: jutro vedro uz slab mraz, zatim kratkotrajno naoblačenje koje će u višim delovima grada, poput Avale i Kosmaja, povremeno doneti sneg.

Posle podne Beograđane ponovo čeka više sunčanih intervala. Najniža temperatura biće između - 5 i - 2, a najviša oko 4 stepena. Vetar će u glavnom gradu takođe povremeno biti jak

Autor: Jovana Nerić