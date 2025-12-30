AKTUELNO

Društvo

Hladno jutro, a tokom dana prolazno naoblačenje! Evo da li će biti i snega

Izvor: Pink.rs, Foto: Pixabay.com ||

Jutarnje temperature kretaće se od - 9 do 0 stepeni, a maksimalne dnevne od 2 do 6 stepeni Celzijusa

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) jutro u Srbiji biće vedro, a očekuje se slab mraz.

Tokom dana biće prolaznog naoblačenja koje će ponegde doneti i kratkotrajne snežne pljuskove.

Jutarnje temperature kretaće se od - 9 do 0 stepeni, a maksimalne dnevne od 2 do 6 stepeni Celzijusa.

Naoblačenje će najpre stići do severnih i centralnih krajeva, a zatim se posle podne proširiti i na jug zemlje.

Kratkotrajna snežna pojava biće najizvesnija u Banatu, istočnoj Srbiji i u brdsko-planinskim predelima. Vetar će biti slab i umeren, ali će sredinom dana i posle podne jačati na zapadni i severozapadni pravac, dok se na istoku očekuju povremeni olujni udari.

Slično vreme očekuje se i u Beogradu: jutro vedro uz slab mraz, zatim kratkotrajno naoblačenje koje će u višim delovima grada, poput Avale i Kosmaja, povremeno doneti sneg.

Posle podne Beograđane ponovo čeka više sunčanih intervala. Najniža temperatura biće između - 5 i - 2, a najviša oko 4 stepena. Vetar će u glavnom gradu takođe povremeno biti jak

Autor: Jovana Nerić

#Mraz

#Sneg

#Vremenska prognoza

#hladno vreme

POVEZANE VESTI

Društvo

Temperatura ide u minus! Na istoku zemlje kiša, u pojedinim delovima sneg - Evo kako će biti od sledeće nedelje

Društvo

U novogodišnoj noći HLADNO, a onda totalni PREOKRET: Očekuje se i do 15 stepeni, ali u plusu, EVO i kada

Društvo

OSVANULO PRIJATNO ALI HLADNO JUTRO: Ipak temperatuta će ići do 16 stepeni, ponegde sa kišom

Društvo

U SRBIJI OSVANULO HLADNO JUTRO, I U BEOGRADU MRAZ: Meteo alarm danas upaljen zbog ove opasne pojave! Ovo je detaljna prognoza do kraja sedmice (FOTO)

Društvo

U Srbiji danas oblačno i hladno: Evo gde će padati sneg i kakvo nas vreme čeka narednih dana

Društvo

E, ovo će vas zanimati! Evo šta nas čeka nakon PAKLENOG leta: RHMZ objavio prognozu za jesen