PAKLENA NEDELJA U SRBIJI: Temperature skaču i do 39 stepeni, ali to nije najgore što nas čeka!

Srbija se i danas prži na suncu, a toplotni talas ne posustaje! Prema najavama Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), očekuje nas još jedan sunčan i izuzetno topao dan, sa temperaturama koje će ići i do 38 stepeni Celzijusa.

Vetar će danas biti slab do umeren, istočni i severoistočni, a jutarnje temperature kretaće se između 14 i 20 stepeni. Maksimalne dnevne temperature biće u rasponu od 32 do čak 38 stepeni.

U Beogradu nas takođe očekuje sunčano vreme, uz slab vetar i temperature koje će se kretati od 17 do 32 stepena.

A ono što sledi u narednim danima dodatno zabrinjava: prema prognozi RHMZ-a za narednih sedam dana, do 19. avgusta, zadržaće se izuzetno toplo vreme sa maksimalnim temperaturama u intervalu od 34 do 39 stepeni!

Ipak, stiže preokret – u nedelju, 17. avgusta, najpre na severu i zapadu zemlje, a zatim i u ostalim krajevima tokom ponedeljka, očekuje se promenljivo oblačno vreme sa mogućim pljuskovima i grmljavinom, uz manji pad temperature.

Građanima se savetuje oprez, naročito u najtoplijem delu dana, između 11 i 17 časova – izbegavajte direktno izlaganje suncu, pijte dovoljno tečnosti i rashlađujte prostorije. Toplotni talas je ozbiljna pretnja po zdravlje, naročito za hronične bolesnike, decu i starije osobe.

Pakleni dani su pred nama – ostanite bezbedni i pratite zvanična upozorenja!

