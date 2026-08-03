AKTUELNO

Društvo

Pošta Srbije: Vozila Pošte Srbije angažovana su na karavanu EXPO 2027 u skladu sa sponzorskim ugovorom

Izvor: Pink.rs, Foto: Logo ||

Povodom navoda koji su se pojavili u javnosti u vezi sa angažovanjem vozila Pošte Srbije tokom promotivnog događaja EXPO 2027 u Kraljevu, obaveštavamo javnost da su vozila Pošte Srbije korišćena u okviru realizacije ugovornih obaveza koje naše preduzeće ima kao zvanični sponzor i partner Specijalizovane izložbe EXPO 2027 Beograd.

Pošta Srbije ponosni je sponzor i zvanični dobavljač EXPO 2027, a jedan od osnovnih elemenata programa partnerstva jeste upravo pružanje logističke podrške organizatoru, uključujući transport promotivne opreme, distribuciju promotivnog materijala i podršku realizaciji promotivnih aktivnosti širom Srbije.

U skladu sa tim, vozila Pošte Srbije korišćena su za prevoz mobilijara i promotivnih štandova koji se koriste na događajima posvećenim predstavljanju EXPO 2027 građanima Srbije. Na tim događajima promoviše se i Pošta Srbije kao jedan od zvaničnih sponzora najvećeg međunarodnog događaja koji će naša zemlja organizovati.

Tokom narednog perioda, Pošta Srbije će, u skladu sa svojim ugovornim obavezama, nastaviti da pruža logističku podršku pripremama specijalizovane izložbe EXPO 2027 i da učestvuje u njenoj promociji širom Republike Srbije, kao što to čine i drugi sponzori velikih međunarodnih manifestacija.

Pošta Srbije ponosna je zbog činjenice da će doprineti afirmaciji međunarodne izložbe EXPO 2027, kako u Srbiji, tako i u svetu.

#EXPO 2027

#Pošta Srbije

#vozila

POVEZANE VESTI

Društvo

MJAKU MJAKU UPOZNAO MASKOTE EXPO 2027: Prijateljstvo na prvi pogled

Društvo

RADI SE MASKOTA EXPO 2027 BEOGRAD: Pogledajte prve kadrove (VIDEO)

Politika

NASTAVLJENA SEDNICA SKUPŠTINE SRBIJE: Poslanici raspravljaju o zakonu za EXPO 2027 – evo šta je na dnevnom redu!

Politika

DEČAK I DEVOJČICA U SRPSKOJ NOŠNJI SUPERHEROJI IGRE: Premijerno otkrivene maskote EXPO 2027 Beograd (VIDEO)

Politika

EKOLOGIJA I EKSPO 2027 UDRUŽUJU SNAGE Zaštita životne sredine dobija centralno mesto na svetskoj izložbi

Društvo

GLASANJE ZAVRŠENO: Otkriveno kako će se zvati maskote Ekspa 2027 u Beogradu