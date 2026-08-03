Pošta Srbije: Vozila Pošte Srbije angažovana su na karavanu EXPO 2027 u skladu sa sponzorskim ugovorom

Povodom navoda koji su se pojavili u javnosti u vezi sa angažovanjem vozila Pošte Srbije tokom promotivnog događaja EXPO 2027 u Kraljevu, obaveštavamo javnost da su vozila Pošte Srbije korišćena u okviru realizacije ugovornih obaveza koje naše preduzeće ima kao zvanični sponzor i partner Specijalizovane izložbe EXPO 2027 Beograd.

Pošta Srbije ponosni je sponzor i zvanični dobavljač EXPO 2027, a jedan od osnovnih elemenata programa partnerstva jeste upravo pružanje logističke podrške organizatoru, uključujući transport promotivne opreme, distribuciju promotivnog materijala i podršku realizaciji promotivnih aktivnosti širom Srbije.

U skladu sa tim, vozila Pošte Srbije korišćena su za prevoz mobilijara i promotivnih štandova koji se koriste na događajima posvećenim predstavljanju EXPO 2027 građanima Srbije. Na tim događajima promoviše se i Pošta Srbije kao jedan od zvaničnih sponzora najvećeg međunarodnog događaja koji će naša zemlja organizovati.

Tokom narednog perioda, Pošta Srbije će, u skladu sa svojim ugovornim obavezama, nastaviti da pruža logističku podršku pripremama specijalizovane izložbe EXPO 2027 i da učestvuje u njenoj promociji širom Republike Srbije, kao što to čine i drugi sponzori velikih međunarodnih manifestacija.

Pošta Srbije ponosna je zbog činjenice da će doprineti afirmaciji međunarodne izložbe EXPO 2027, kako u Srbiji, tako i u svetu.