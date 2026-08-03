MALIŠAN OSTAO ZAROBLJEN NA LITICI VISOKOJ 15 METARA: Drama kod manastira Preobraženje okončana herojskom intervencijom vatrogasaca! (foto)

Mališan je tokom posete manastiru Preobraženje završio na nepristupačnoj litici visokoj oko 15 metara, a brzom intervencijom vatrogasaca-spasilaca svi su bezbedno spušteni.

Prava drama odigrala se u Ovčar Banji, gde su pripadnici vatrogasno-spasilačke jedinice uspešno spasili dečaka koji se popeo na nepristupačnu liticu visoku oko 15 metara, u blizini manastira Preobraženje. Zahvaljujući brzoj, smirenoj i profesionalnoj reakciji spasilaca, akcija je završena bez povređenih, a dečak je bezbedno vraćen roditeljima.

- Dečak je sa roditeljima došao u manastir Preobraženje povodom praznika Preobraženja, kada se u porti nalazio veliki broj vernika i dece. U jednom trenutku udaljio se i popeo na nepristupačnu liticu, zbog čega je bila neophodna hitna intervencija vatrogasaca-spasilaca - navodi MUP u objavi na društvenoj mreži Instagram.

Pre nego što su ekipe stigle na lice mesta, dvojica monaha pokušala su da pomognu dečaku. Time je akcija spasavanja postala dodatno zahtevna, jer je bilo potrebno bezbedno evakuisati sve troje.

- Pripadnici Vatrogasno-spasilačke jedinice brzo su organizovali spasilačku akciju i, primenom odgovarajuće opreme i procedura, bezbedno spustili dečaka i dvojicu monaha. Zahvaljujući njihovoj obučenosti i profesionalnom postupanju, intervencija je okončana bez povređenih - navode potom.



U znak zahvalnosti za uspešno izvedenu akciju, jedan od monaha poklonio je pripadnicima Vatrogasno-spasilačke jedinice ikonu kao simbol zahvalnosti za njihovu požrtvovanost i pomoć.

Ova intervencija još jednom je pokazala koliko su brzina reakcije, stručnost i prisebnost vatrogasaca-spasilaca ključni u situacijama koje se za svega nekoliko trenutaka mogu pretvoriti u ozbiljnu opasnost. Najvažniji ishod cele akcije jeste da se dečak bezbedno vratio roditeljima, a svi učesnici spasavanja prošli su bez povreda.

Autor: D.B.