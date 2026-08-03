DRAMA KOD MANASTIRA PREOBRAŽENJE! Dete ostalo zarobljeno na litici visokoj 15 metara: Monasi i vatrogasci ga spasili sigurne smrti

Prava drama odigrala se sinoć u blizini manastira Preobraženje, kada je jedno dete ostalo zarobljeno na nepristupačnoj litici visokoj više od 15 metara. Zahvaljujući prisebnosti dvojice monaha i brzoj intervenciji pripadnika Vatrogasno-spasilačke jedinice iz Čačka, akcija je završena bez tragičnih posledica.

- Incident se dogodio sinoć oko 20 časova, kada se dete iz za sada neutvrđenih razloga popelo na liticu sa koje više nije moglo bezbedno da siđe. Videvši šta se događa, dvojica monaha iz manastira nisu oklevala. Popeli su se do deteta, ostali uz njega na opasnoj litici i svojim prisustvom sprečili da dođe do tragedije, čekajući dolazak profesionalnih spasilačkih ekipa - potvrđeno je za agenciju RINA.

Na lice mesta ubrzo su stigli vatrogasci-spasioci iz Čačka, koji su uz pomoć spasilačke opreme izveli zahtevnu akciju i bezbedno izvukli dete, kao i dvojicu monaha.

- Akcija spasavanja uspešno je završena, a u ovom dramatičnom događaju nije bilo povređenih. Okolnosti pod kojima je dete dospelo na nepristupačnu liticu biće predmet dalje provere, ali ono što je izvesno jeste da su hrabrost monaha i profesionalnost vatrogasaca-spasilaca sprečili da večerašnja drama kod manastira Preobraženje dobije tragičan epilog - kaže dobro upućen izvor.

Autor: D.B.