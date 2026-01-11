AKTUELNO

DRAMA U ZABITI KOD MAJDANPEKA: Policija i Žandarmerija u poslednjem trenutku spasili deku (82) sigurne smrti! (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: MUP Srbije ||

Prava drama sa srećnim krajem odigrala se u zabačenom delu sela Jasikovo, gde je zahvaljujući neverovatnoj požrtvovanosti policije spasen život osamdesetdvogodišnjem muškarcu.

Foto: MUP Srbije

Nesrećni starac je danima bio potpuno odsečen od sveta, bez hrane, neophodne medicinske terapije i ogreva, prepušten sam sebi u surovim uslovima. Zahvaljujući munjevitoj i blagovremenoj reakciji policijskih službenika, tragedija je izbegnuta u poslednjem trenutku.

Foto: MUP Srbije

Akcija u ranim jutarnjim časovima

Pripadnici Policijske uprave Bor, u koordinisanoj akciji sa pripadnicima Žandarmerije i Odeljenja za vanredne situacije (OVS) Bor, krenuli su u potragu po nepristupačnom terenu. Promrzlog i iznemoglog deku pronašli su u ranim jutarnjim časovima na području opštine Majdanpek, u nepristupačnom rejonu poznatom kao „Ogašu pišćol“.

Foto: MUP Srbije

Bitka za život

Čovek je pronađen u veoma lošem zdravstvenom stanju i sa vidno otežanim kretanjem. Policajci i žandarmi su odmah reagovali, pružili mu prvu pomoć i transportovali ga do saniteta.

Starac je hitno prebačen u Opštu bolnicu u Majdanpeku, gde mu je ukazana medicinska pomoć i gde će biti dalje zbrinut. Ova akcija još jednom je pokazala da je policija uvek uz svoje građane, pogotovo one najugroženije kojima je pomoć najpotrebnija.

Autor: Dalibor Stankov

#Majdanpek

#herojski podvig

#humana akcija

#ogašu pišćol

#policija spasila deku

#selo jasikovo

#spasavanje

#vesti bor

#žandarmerija bor

