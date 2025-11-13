Dostavljač u Novom Sadu spasao devojku od sigurne smrti – SADA SE SAM BORI ZA OPSTANAK

Pre nešto više od mesec dana u Novom Sadu odigrala se prava drama – devojka je pala sa prozora zgrade, a njen pad ublažio je dostavljač koji se u tom trenutku tu zatekao.

Zahvaljujući njegovoj hrabrosti, život mlade žene je verovatno spasen. Međutim, taj čin požrtvovanosti Jovici Baračaninu (54) doneo je veliku životnu borbu, kako zdravstvenu, tako i egzistencijalnu.

Sve je trajalo deset sekundi

Jovica je tog 22. oktobra radio svoj uobičajeni kurirski posao. Nakon jedne isporuke, ugledao je prizor koji ga je sledio.

- To je trajalo 10 sekundi. Moje pitanje je samo bilo da li ste dobro, da li je drži, da li treba možda neka pomoć ili nešto. Ne znam, stvarno ne znam ni kako je ona dospela tu - kaže Jovica.

U trenutku kada joj se obratio, stvari su krenule po zlu.

- Kako sam ja to pitao? On je tako nju ispustio i bukvalno ona pada na taj prvog sprata, pada odma na tu neku tendu i bukvalno pada u mom pravcu - priča nam Jovica.

Jovica je uspeo da ublaži pad devojke, ali je tom prilikom teško povređen. Zadobio je otvoreni prelom potkolenice, zbog čega mu je ugrađena šipka, a oporavak će trajati mesecima.

U prvom trenutku nije bio svestan ozbiljnosti povrede.

- Znao sam da je nešto slomljeno, ali nisam znao da je u toj meri. Otvoren prelom - kaže on.

Lekari su uspeli da saniraju povredu, ali borba tek predstoji:

- Noga je zvanično sad, kao, ajde, spasena. A sad ćemo videti da li i šta i kako.

Borba tek počinje: Posao, računi, vrtić…

Pored teških povreda, Jovica se suočava i sa velikim životnim izazovima. Prva briga bila mu je njegovo trogodišnje dete.

- Da je samo jedan problem, da je problem o vrtić. Toliko bi, ne znam, ja našao način da se odvede, da je to jedan… Kamo, nisam ja jedini čovek u koji ima problema, gomilu. Mi smo podstanari - priča Jovica.

Kako trenutno ne može da radi, porodica ostaje samo na supruginim primanjima. To nije dovoljno da se plati stanarina i računi, a sina su već morali da ispišu iz vrtića.

Ne traži pomoć – ali bi mu puno značila

Iako insistira da „ne traži ništa“, jasno je da je situacija teška i da bi mu podrška ljudi dobre volje značila više nego ikada.

Njegov herojski čin spasio je jedan mladi život, ali je njegova sopstvena svakodnevica postala borba.

Jovica Baračanin danas je čovek koji je u nesreći pokazao ogromnu hrabrost, a sada – tiho i dostojanstveno – vodi svoju najtežu bitku.