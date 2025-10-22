DEVOJKA KOJA JE PALA SA DRUGOG SPRATA ZGRADE NIJE BILA SAMA! Novi detalji incidenta u Novom Sadu bude JEZU: Evo šta je otkriveno na simsu prozora

Jutros su na asfaltu u Bulevaru oslovođenja u Novom Sadu pronađene dve osobe — devojka (28) koja je pala sa drugog sprata zgrade i dostavljač (54), na kog je pala nakon što je pritrčao da je uhvati, a koji je tom prilikom zadobio povredu skočnog zgloba.

Prema najnovijim informacijama, u trenutku pada sa prozora — devojka nije bila sama.

Naime, kako je Kurir pisao, sve se dogodilo jutro s oko 9 časova, a povređena devojka je prevezena na odeljenje reanimacije Urgentni centar Kliničkog centra Vojvodine.

- Ona je sedela na prozoru okrenuta leđima, a mladić ju je držao za ruke. Njih dvoje su se tu vukli, da li u šali ili kako, a onda je ona pala. Dostavljač koji je tuda slučajno prolazio, video je trenutak pada, pritrčao da je uhvati i ona je pala na njega - navodi izvor Blica.

Prevezeni u UKCV

Devojka je nakon pada došla svesti, ali je doktorima na licu mesta rekla kako nije dobro. U Univerzitetski klinički centar Vojvodine (UKCV) jutros su, kako nam je rečeno, primljena dva pacijenta sa teškim telesnim povredama, dovezena sanitetskim vozilima Službe hitne medicinske pomoći.

- Pacijentkinja je primljena sa teškim telesnim povredama u vidu fraktura. Nakon obavljene kompletne dijagnostike, ukazana joj je adekvatna lekarska pomoć i primljena je na Kliniku za anesteziju, intenzivnu terapiju i terapiju bola radi daljeg operativnog lečenja. Pacijent muškog pola, zadobio je otvoreni prelom desne potkolenice. Hospitalizovan je na Klinici za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju radi operativnog lečenja. Njegovo stanje je trenutno stabilno - rekli su iz UKCV.

Pokrenuta istraga pada devojke u Novom Sadu

Stan na drugom spratu odakle je devojka pala bio je zaključan, a na otvorenom prozoru videle su se limenke alkohola.

Sve okolnosti ovog slučaja biće istragom utvrđene. Na mestu nesreće i dalje su vidljivi tragovi krvi na betonu.

SOS telefon osobama koje razmišljaju o samoubistvu

Broj 0800/309-309, opcija 1, SOS telefon je koji radi 24 sata, a na koji se javljaju stručnjaci za sprečavanje samoubistva - lekari Klinike za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević".

Služba urgentne psihijatrije prima pacijente 24 sata bez zakazivanja, bez knjižice i bez plaćanja, a Centar za mentalno zdravlje od 9 do 18 prima bez zakazivanja.

Autor: Iva Besarabić