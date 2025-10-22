UŽASNA NESREĆA U NOVOM SADU: Devojka pala kroz prozor na dostavljača, na betonu tragovi krvi, on ima prelom, ona na intezivnoj nezi

Jutros oko devet časova na Bulevaru oslobođenja u Novom Sadu, dogodila se prava drama kada je devojka (28) skočila sa drugog sprata stambene zgrade i pala na dostavljača (54), koji je pokušao da je spreči u toj nameri!

Prema informacijama iz novosadske Hitne pomoći, devojka je zadobila teške povrede i sa politraumom je prevezena u Urgentni centar Kliničkog centra Vojvodine, pri čemu je bila svesna.

Muškarac na kog je pala, zadobio je povredu skočnog zgloba i takođe je zbrinut od strane lekarske ekipe.

U Univerzitetski klinički centar Vojvodine (UKCV) jutros su, kako nam je rečeno, primljena dva pacijenta sa teškim telesnim povredama, dovezena sanitetskim vozilima Službe hitne medicinske pomoći.

- Pacijentkinja je primljena sa teškim telesnim povredama u vidu fraktura. Nakon obavljene kompletne dijagnostike, ukazana joj je adekvatna lekarska pomoć i primljena je na Kliniku za anesteziju, intenzivnu terapiju i terapiju bola radi daljeg operativnog lečenja. Pacijent muškog pola, zadobio je otvoreni prelom desne potkolenice. Hospitalizovan je na Klinici za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju radi operativnog lečenja. Njegovo stanje je trenutno stabilno - rekli su iz UKCV.

Na mestu nesreće i dalje su vidljivi tragovi krvi na betonu.

- Devojka je navodno sedela na prozoru, a dostavljač koji je prolazio tuda ju je spazio i shvatio je njenu nameru. Razgovaoa je s njom u nameri da je spreči da skoči. Međutim, ona je ipak skočila i pala je na njega. Dole je beton, visina je sigurno preko pet metara - kaže nam jedan stanar zgrade.

Inače, na licu mesta i dalje je forenzička ekipa.

- Pripadnici policije obavljaju uviđaj i prikupljaju tragove s lica mesta. Utvrđuje se šta se dogodilo i zbog čega se devojka odlučila na ovakav korak - kaže sagovornik.

SOS telefon osobama koje razmišljaju o samoubistvu



Broj 0800/309-309, opcija 1, SOS telefon je koji radi 24 sata, a na koji se javljaju stručnjaci za sprečavanje samoubistva - lekari Klinike za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević".

Služba urgentne psihijatrije prima pacijente 24 sata bez zakazivanja, bez knjižice i bez plaćanja, a Centar za mentalno zdravlje od 9 do 18 prima bez zakazivanja.

Autor: A.A.