Novi presek raspodele turističkih vaučera: Evo koliko je stiglo prijava do 14 sati

Prijave za turističke vaučere u Srbiji počele su jutros, a do 14 časova evidentirano je 24.743 prijava. Saznajte kako se prijaviti.

Do 14 časova evidentirane su 24.743 prijave za turističke vaučere za odmor u Srbiji.

Prijava za subvencionisani odmor u Srbiji počele su jutros u osam časova u poštama širom zemlje, a pravo na vaučere imaju penzioneri čija mesečna penzija ne prelazi 80.000 dinara.

Kako se prijaviti

Za prijavu je neophodno da građani lično podnesu zahtev, uz koji treba da prilože važeću ličnu kartu ili pasoš, potvrdu o rezervaciji smeštaja, kao i dokaz o ostvarenom pravu na penziju.

Vlada Srbije je za ovogodišnji program izdvojila 300 miliona dinara, čime je obezbeđeno ukupno 30.000 turističkih vaučera u pojedinačnoj vrednosti od 10.000 dinara.

Obrazac za prijavu dostupan je na zvaničnim internet stranicama Ministarstva turizma i omladine i Pošte Srbije.

Turistički vaučeri mogu da se iskoriste za boravak od najmanje pet noćenja van grada, opštine ili mesta prebivališta korisnika, a važe do 1. novembra 2026. godine.

Autor: A.A.