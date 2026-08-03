Šta čeka penzionere posle prijave za turističke vaučere? Pomoćnica ministra detaljno objasnila proceduru podele

Do sada je evidentirano 23.000 prijava za turističke vaučere namenjene penzionerima

Do sada je evidentirano 23.000 prijava za turističke vaučere za penzionere, rekla je danas pomoćnica ministra turizma Višnja Rakić.

- Jutros u osam časova sve pošte Srbije su bile otvorene za prijem zahteva, odnosno prijava za dodelu vaučera, tako da očekujemo u narednih sat vremena da sve prijave, brojčano 30.000, bude predato Poštama Srbije - kazala je Rakićeva.

Kako je navela, nakon prijave, Pošta Srbije obrađuje zahteve i prijave, a penzioneri vaučere dobijaju na svoje kućne adrese.

Navela je i da za turističke vaučere uvek postoji veliko interesovanje.

- Veliko je interesovanje; činjenica je da je u osam časova jutros ispred svih Pošta Srbije bilo i gužve i redova. Koliko imam informacija iz Pošte Srbije, polako su se ti redovi raščistili i građani do 30.000 tog broja ostaju da popune te svoje zahteve - kazala je Rakićeva.

Kako je istakla, vaučeri mogu da se koriste za minimum pet noćenja u Srbiji.

- Vaučeri se isključivo odnose na noćenja, a ne na vanpansionsku potrošnju tamo gde će koristiti taj vaučer - kazala je ona za Tanjug.

Prijava za dodelu 30.000 turističkih vaučera u vrednosti od po 10.000 dinara počela je jutros u osam časova u Poštama Srbije.

Program je namenjen penzionerima čija mesečna penzija ne prelazi 80.000 dinara, imajući u vidu da su upravo oni prethodnih godina bili najbrojniji korisnici ove mere podrške domaćem turizmu, saopšteno je ranije iz resornog ministarstva.

Prijava se podnosi lično, a uz prijavu je potrebno priložiti ličnu kartu ili pasoš, potvrdu o rezervaciji smeštaja i dokaz o ostvarenom pravu na penziju.

Vlada Srbije je za ovu namenu opredelila 300 miliona dinara, za 30.000 vaučera od po 10.000 dinara.

Obrazac za prijavu može se preuzeti na internet stranici Ministarstva turizma i omladine i Pošte Srbije.

Vaučeri će moći da se koriste do 1. novembra 2026. godine.

Vaučeri se mogu koristiti u trajanju od najmanje pet noćenja izvan grada, opštine, odnosno mesta prebivališta korisnika vaučera, a krajnji rok za korišćenje je 1. novembar 2026. godine.

Autor: D.B.