VAŽNO ZA PENZIONERE: Od danas prijave za besplatne pakete pomoći – evo ko ima pravo i šta vam je sve potrebno!

Republički fond PIO objavio je da danas, 2. februara, zvanično počinje prijava korisnika penzija za dodjelu paketa solidarne pomoći.

Sredstva za ove namjene ove godine su drastično uvećana na čak 240 miliona dinara, što će omogućiti da pomoć dobije rekordan broj penzionera – njih 113.351 širom Srbije. Prijave se podnose preko opštinskih udruženja penzionera i odbora korisnika „Nezavisnost”, a rok za predaju dokumentacije je 25. februar.

Glavni uslov za dobijanje paketa, koji sadrži osnovne namirnice i sredstva za higijenu, jeste visina penzije. Pravo na prijavu imaju svi oni čija penzija ne prelazi 34.201,32 dinara. Prilikom prijave, penzioneri moraju priložiti posljednji penzijski ček ili izvještaj iz banke kao dokaz o primanjima. Važno je napomenuti da se u ovaj iznos računa i penzija iz inostranstva, ukoliko je korisnik prima, pa zbir oba primanja ne smije prelaziti navedeni limit.

Prilikom rangiranja, prioritet će imati samohrani penzioneri ili oni u višečlanim domaćinstvima kojima je penzija jedini izvor prihoda, dok će prednost imati i stariji sugrađani. Fond PIO naglašava da pravo na paket imaju svi korisnici pod istim uslovima, bez obzira na to da li su članovi neke penzionerske organizacije ili ne.

Preliminarne rang-liste biće istaknute na oglasnim tablama udruženja već 26. februara. Nakon toga, ostavljen je rok od osam dana za prigovore, da bi konačna lista bila objavljena 5. marta. Sama podela standardizovanih paketa, koje nabavlja Savez penzionera Srbije (SAPENS) kako bi se osigurala ista sadržina i bolja cijena, počeće već dan kasnije, 6. marta. S obzirom na to da je ove godine obezbeđeno znatno više sredstava nego prošle godine, očekuje se da će pomoć stići do mnogo većeg broja ugroženih korisnika.

Autor: Dalibor Stankov