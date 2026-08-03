KOLAPS NA EVZONIJU! Kilometarske kolone na najvažnijem grčkom graničnom prelazu, stoji se satima: Vozači BESNI

Granični prelaz Evzoni, kao ključna tačka za ulazak u Grčku iz pravca Severne Makedonije, i ovog 3. avgusta beleži visoke frekvencije saobraćaja i višesatna čekanja.

Današnji dan (ponedeljak, 3. avgust) kritičan je na Evzoniju po pitanju gužvi pri povratku turista iz Grčke ka Severnoj Makedoniji od kasnog prepodneva do večernjih časova.

Glavni uzroci zastoja na prelazu Evzoni

Sedam ključnih faktora utiče na formiranje kilometarskih kolona:

Masovna smena turista: Početak avgusta predstavlja sam pik letnje sezone kada hiljade automobila sa turistima iz Srbije i regiona istovremeno kreće na odmor ili se vraća kući.

Novi EES sistem: Detaljnija procedura provere putnika na spoljnim granicama EU značajno produžava vreme zadržavanja po vozilu na kontrolnim kućicama.

Ekstremni toplotni talas: Vrućine sa temperaturama preko 40 stepeni usporavaju rad službenika i izazivaju toplotni stres kod vozača, što dovodi do zamora i zastoja.

Praznici i produženi vikendi: Praznici u susedstvu (poput makedonskog Ilindana 2. avgusta) stvaraju masovne lokalne migracije ka grčkom primorju.

Obustave i štrajkovi: Povremeni štrajkovi grčkih carinika usporavaju rad i redukuju propuštanje vozila na svega nekoliko automobila u deset minuta.

Radovi na saobraćajnicama: Radovi na obilaznici oko Soluna (projekat "Flyover") stvaraju saobraćajna uska grla koja usporavaju celokupan protok.

Koncentracija dolazaka: Većina vozača na granicu stiže u identičnim intervalima (ujutru od 7h do 14h na ulazu, odnosno od 14h do 22h na izlazu).

Za izbegavanje višečasovnog čekanja savetuje se korišćenje alternativnih prelaza poput Dojrana ili Medžitlije.

Autor: Iva Besarabić