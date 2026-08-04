Ulazak u vreo auto pravi pakao organizmu: Stručnjaci objašnjavaju šta da uradite pre nego što sednete za volan

Temperatura u kabini automobila parkiranog na suncu već nakon sat vremena prelazi 60 stepeni, dok usijane površine poput volana i sedišta mogu dostiči i ekstremnih 76 stepeni.

Ulazak u tako pregrejano vozilo i trenutno paljenje klime stvara zdravstveni šok i ne daje brze rezultate. Automobilista Juraj Šebalj i stručnjaci iz Hrvatskog autokluba objašnjavaju kako pravilno rashladiti auto pre nego što sednete za volan.

Merenja pokazuju da se unutrašnjost vozila zagreva daleko brže nego što vozači pretpostavljaju. Pri spoljnoj temperaturi od 36 stepeni, kabina dostiže 45 stepeni za samo deset minuta.

Uključivanje klima-uređaja ne donosi trenutno olakšanje jer plastika, sedišta i armaturna tabla deluju kao radijatori. Materijali isijavaju toplotu još 10 do 20 minuta, bez obzira na hladan vazduh iz ventilacije.

Provetravanje izbacuje najgori toplotni talas

Šebalj savetuje da pre ulaska obavezno otvorite sva vrata i prozore kako bi nakupljeni vrući vazduh izašao napolje. Neki vozači otvaraju i prtljažnik radi boljeg strujanja vazduha, dok sam Šebalj drži peškir na sedištu koji ublažava dodir sa užarenom tkaninom i upija znoj.

Postupak zahteva da prvo uključite klimu na najjače dok su prozori otvoreni kako bi sistem izduvao vreo vazduh. Tek nakon nekoliko trenutaka ulazite u vozilo i zatvarate prozore.

Pravilno usmeravanje vazduha čuva zdravlje

Hrvatski autoklub preporučuje da nakon ulaska u auto koristite unutrašnju recirkulaciju vazduha na nekoliko minuta. Kada kabina počne da se hladi, prebacite na dovod svežeg vazduha.

Mlaz vazduha nikada ne treba usmeravati direktno prema vozaču ili putnicima jer to izaziva upalne procese na zglobovima. Otvore ventilacije uvek usmerite prema plafonu vozila kako bi se hladan vazduh ravnomerno spuštao.

Prevelika razlika u temperaturi između kabine i spoljašnjeg vazduha izaziva vrtoglavicu, slabost i ubrzan rad srca pri izlasku iz auta. Zbog toga stručnjaci naglašavaju da je umereno rashlađivanje i redovni unos tečnosti jedini siguran način za bezbednu letnju vožnju.

Autor: A.A.