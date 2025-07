Posle ekstremnih temperatura i maksimalnih 40 stepeni za vikend u Srbiju stiže kiša, a lokalno su moguće i nepogode.

Toplotni talas koji je zahvatio našu zemlju zadržaće se do subote,uz najvišu dnevnu temperaturu od 35 do 40 stepeni, u petak i subotu lokalno i do 43, a najizraženiji će biti na jugu i istoku Srbije, najavio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

- U subotu posle podne i uveče promenljivo oblačno, u severnim, zapadnim i centralnim krajevima Srbije mestimično kiša i pljuskovi sa grmljavinom. U toku noći ka nedelji i u nedelju jače naoblačenje i osveženje s kišom, pljuskovima i grmljavinom uz izraženiji pad temperature, a očekuju se i lokalne vremenske nepogode - navodi RHMZ i dodaje:

Vreme naredne nedelje

- U prvoj polovini sledeće sedmice (28-30.07.) promenljivo, nestabilno i svežije, mestimično s kišom i pljuskovima s grmljavinom, koji će biti izraženiji u utorak (29.07.). Od četvrtka (31.07.) pretežno sunčano i postepeno toplije.

Marko Čubrilo objavio je na svom Fejsbuk profilu novu vremensku prognozu do kraja ovog i za početak narednog meseca.

- I danas nad većim delom regiona sunčano i vrlo toplo, najtoplije na jugu u istoku. Na krajnjem zapadu regiona i na području Istre već nestabilno uz moguće gmljavinske pljuskove jer će ovi predeli prvi osetiti jačanje uticaja Đenevskog ciklona čije se formiranje očekuje danas.

- U subotu nad većim delom regiona i dalje toplo, ali nestabilno i uz pojačan južni vetar može biti grmljavinskih pljuskova, a biće uslova i za lokalne nepogode. Na istoku i dalje vrlo toplo i tamo će se maksimumi kretati od 35 do 40 stepeni Celzijusa, a ka zapadu regiona polako svežije uz maksimume od 26 na zapadu Hrvatske do oko 34 na istoku BiH i zapadu Srbije - navodi Čubrilo i dodaje:

Posle vreline moguće nepogode

- U noći ka nedelji jače pogršanje uz grmljavinske pljuskove i moguće lokalne nepogode. Kako se trenutno modeli malo ubrzali nailazak promene i sada ga glavnom vide tokom noći opasnost od snažnih nepogoda je malo niža, ali ne treba nikako zaboraviti da su jake letnje, gradonosne, oluje svakako moguće i bez superćelijske strukture u oblacima. U nedelje svežije i nestabilno uz nalete nestabilnosti sa zapada i jugozapada, posebno u prvom delu dana. Počeće pojačan severozapadni vetar dok bi se maksimumi i kretali od 22 na zapadu do još uvek visokih 33 na istoku regiona.

Prema njegovim rečima u ponedeljak će biti nestabilno na severu i zapadu, a nad ostalim predelima bi uglavnom bilo suvo, dok se nalet jakih nestabilnosti očekuje u noći ka utorku.

- U utorak bi bilo sveže i vrlo nestabilno, dok bi se maksimumi kretali od 17 do 22 stepena Celzijusa, a planinama centralne BiH samo oko 12 što je znatno ispod proseka. Količine padavina je još nezahvalno prognoziti, ali grube procene pokazuju da bi najviše dobili zapadni delovi Hrvatske, zapadna i središnja BiH od 40 do 90mm taloga. Od srede sledeće nedelje postepena stabilizacija, ali do kraja jula bez povratka pravog leta uz maksimume ispod 30 stepeni Celzijusa - najavljuje Čubrilo:

- Do oko 4. avgusta bi trebao biti stabilnije i malo toplije (ništa ekstremno) dok je zatim moguće novo pogoršanje.

- Verovatno je da je vrhunac leta iza nas barem kada se u pitanju tropske vrućine, ali to nikako ne znači da u avgustu neće biti pravo leto. Kao sto sam toliko puta do sada napomenuo, svi izneti podaci i procene su rezultat moje obrade i tumačenja numeričkih modela, za zvanične informacije pratite državne prognostičke zavode - poručio je Čubrilo.

Autor: A.A.