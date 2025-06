TEMPERATURA PALA ZA 10 STEPENI! Ovo je prognoza do kraja JUNA ZA SRBIJU: Evo kada se vraćaju VRUĆINE

Osveženje je stiglo u pravi čas posle tropskih temperatura koje su od 1. juna pogodile Srbiju. U nedelju uveče u delovima Srbije padala kiša praćena grmljavinom, a temperatura je pala za desetak stepeni preko noći.

Meteorolog-amater Marko Čubrilo je objavio na svom "Fejsbuk" nalogu vremensku prognozu do kraja meseca. Narednih dana kao prognozira Čubrilo biće suvo i prijatno uz svežije noći, a porast temperature se očekuje krajem nedelje.

"Posle prelaska oslabljenog hladnoig fronta u prvom delu sledeće nedelje suvo ali prijatnije bez velike vrućine. U ponedeljak malo više oblaka uz maksimume od +18 do +27, a na jugu regiona oko +31 stepen Celzijusa.

Noći sveže uz minimume od +7 do +17 stepeni Celzijusa, a do četvrtka dnevne maksimumi uglavnom do +30 stepeni Celzijusa. U drugom delu nedelje i dalje suvo i još malo toplije uz maksimume od +27 do +32, na primorju do +34 stepena Celzijusa i takvo vreme bi se trebalo zadržati do oko 18. juna kada je iznesna promena vremena uz osveženje i prve konkretnije padavine u junu.

Naredne nedelje i dalje suvo, ali prijatnije, posebno njenom prvom delu, dok bi u drugom delu ponovo bilo toplo", piše Marko Čubrilo.

Autor: Marija Radić