OVO JE PROGNOZA ZA SRETENJE! U OVOM SLUČAJU POSTOJI ŠANSA DA PONOVO VIDIMO SNEG Ristić: Biće borba između proleća i zime

Nakon temperatura koje su u pojedinim delovima Srbije dostigle čak 20 stepeni, što je iznad proseka za ovo doba godine, ponovo se vratilo zimsko vreme. Temperatura je otišla u minus, a prema prognozama tako će biti do kraja ove sedmice.

S obzirom da se bliži državni praznik Sretenje, kada mnogi odlučuju da slobodne dane iskoriste za putovanje po Srbiji, ono što je svima tada potrebno jeste da ih posluži i vreme. Ivan Ristić otkrio je šta nas očekuje u narednim danima, kao i da li možemo da se nadamo prolećnim temperaturama sredinom februara, tačnije za Sretenje.

"Sve do sredine meseca suvo i hladno sa dužim sunčanim intervalima, temperature će biti u granicama normale za mesec februar. Maksimalna temperatura uglavnom između 4 i 8 setepeni Celzijusa, dok se u jutarnjim časovima očekuje slab ponegde i umeren mraz, sa temperaturom od -8 do 0 stepeni", rekao je Ristić za Mondo.

On dodaje da će se na planinama zadržati pravo zimsko vreme, sa temperaturom u minusu i da neće prelaziti 0 stepeni Celzijusa.

"Borba između proleća i zime"

Ristić navodi da je prema dosadašnjim prognozama vreme za Sretenje još uvek neizvesno i da će sredinom meseca doći do "borbe između proleća i zime".

"Prema sadašnjem prognostičkom materijalu sredinom meseca, oko 15. februara, baš za Sretenje, doći će do 'bitke' između proleća i zime. Sa jedne strane, atlanski ciklon, takozvani 'winter killer', ali i afrički anticiklon koji je mirovao skoro od septembra, a sa druge strane jak polarni vrtlog koji stiže u severnu Evropu. Ukoliko polarni front stane na Karpatima pobedu odnosi proleće", navodi Ristić i dodaje:

"Kod nas se očekuje osetniji porast temperature u drugoj polovini februara, tako da nas u trećoj dekadi februara ponovo očekuju maksimalne temperature oko 20 stepeni koje smo imali u januaru za pravoslavni Božić i Savindan".

U drugoj varijanti koja je trenutno mnogo manje verovatna polarni front stiže do Balkanskog poluostrva, to jest do nas, zima će se produžiti i u tom slučaju postoje šanse da ponovo vidimo sneg, dodaje Ristić.

Nastavak zime će morati da presudi medved

Kako dodaje Ristić, dosadašnja prognoza liči kao da će o nastavku zime ipak morati da presudi medved.

"Takođe, na ovaj praznik Sretenje je običaj da se prati ponašanje medveda koje predskazuje da li je kraj zime blizu ili će trajati još šest nedelja. Naime, ako je na Sretenje sunčan dan i medvedi izađu iz jazbine i uplaše se svoje senke, pa se vrate nazad, veruje se da će zima potrajati još šest nedelja. Ukoliko ostanu napolju, zimi je blizu kraj", zaključio je Ristić.

Autor: Dubravka Bošković